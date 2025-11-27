Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
«Почему собор посвящён Деве Марие, кто имел право на святое укрытие в нём и когда можно увидеть местное чудо света»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
«Помимо очаровательных пейзажей и аутентичных цветущих улочек здесь вы увидите банк, построенный в стиле модерн, и церковь 13 века, в которой сочетается барокко, неоготика и также присутствуют элементы модерна»
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
«Прикоснётесь к истории средневекового Картезианского монастыря и узнаете о покровительнице острова Санте Каталине Томас»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€430 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай27 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно! Владислав очень отзывчивый, спокойный, без проблем провел экскурсию, несмотря на то что наш мелкий сын задавал жару!
- ЛЛина7 ноября 2025Экскурсия проведена на высшем уровне, эрудированный экскурсовод, замечательные места! Спасибо!
- ЮЮрий5 октября 20257 часов пролетели как одно мгновение. Красота природы, прогулки по удивительным городам острова, великолепная кухня - все это просто невозможно организовать за одну экскурсию, но Владу это удается! Отдельная благодарность за незабываемый трип на ретро-трамвае! Must have!
- ЮЮрий4 октября 2025Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
- ООльга3 октября 2025Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
- ММария12 сентября 2025Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога, уверенно, спокойно везде перемещались,
- ММарта10 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
- ДДарья5 сентября 2025Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
- ШШарейко3 сентября 2025Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
- SSvetlana2 сентября 2025На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
- VViorica30 августа 2025Очень понравился гид!!
Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
- ВВероника29 августа 2025Экскурсия с Владиславом по Пальма-де-Майорке и окрестностям стала для нас по-настоящему незабываемой! Мы успели увидеть несколько городков и уголков острова,
- ЮЮлия28 июля 2025Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за этот прекрасный день!!! За ресторан отдельное спасибо, жаль десерт поздно заметила)
- ЛЛариса24 июня 2025Чудесная прогулка по Майорке случилась у нас в компании Владислава! И к истории прикоснулись, много интересного узнали и на трамвайчике
- ДДмитрий21 июня 2025Все прошло замечательно
- ТТарас29 мая 2025Наша семья провела хорошее время на обзорной экскурсии которую организовал Владислав. Очень красивые виды и приятные эмоции, сопровождались информативно лёгкой информацией экскурсовода Организация на хорошем уровне.
- DDiana21 мая 2025Отличная экскурсия, все очень понравилось! Отличная возможность посмотреть другие части острова и при этом услышать историю и различных события городков)
- ППавел20 мая 2025Экскурсия была проведена отлично по всем направлениям. Очень насыщенная программа при этом не перегружена, всё было сбалансировано и интересно. Организационные моменты были полностью соблюдены, всё было чётко. Спасибо за профессиональный подход.
- ННиколай22 апреля 2025Спасибо! Увлекательный тур по всему острову, интересный и детям и взрослым!
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пальме-де-Мальйорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пальме-де-Мальйорке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в декабре 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 430. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Пальме-де-Мальйорке (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 25 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль