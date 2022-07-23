8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
«откроете религиозную ценность Льюка, услышите легенду его создания и получите удовольствие от живописных горных пейзажей, ради которых сюда приезжают любители активного отдыха на природе»
Завтра в 10:00
1 фев в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные места с профессиональным гидом
Начало: В районе Кафедрального собора
«Я покажу вам старинные церкви и действующие монастыри города»
2 фев в 09:30
3 фев в 19:30
€150 за всё до 10 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы-де-Мальйорки
Познакомьтесь с Майоркой: средневековые города, живописные бухты и умопомрачительные виды ждут вас в индивидуальной экскурсии по острову
«Прикоснётесь к истории средневекового Картезианского монастыря и узнаете о покровительнице острова Санте Каталине Томас»
Завтра в 09:30
1 фев в 09:30
370€333 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Святые места»
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