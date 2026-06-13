Nailia

Сначала мы не могли определиться по длительности самой экскурсии.

В итоге на месте все скорректировали как нам нужно. Спасибо Владиславу за терпение).

Все было отлично- сам маршрут, рассказ, приятный тембр (очень важно)), повезло с погодой).

Тамвайчик- восторг!!!

Обязательно езжайте по этому маршруту с Владиславом.