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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Пальмы-де-Мальйорки

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €185. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Топ-места Майорки
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
«Погуляете по средневековым улицам, увидите древние монастыри и уютные лавки ремесленников»
16 июл в 09:30
17 июл в 09:30
от €440 за всё до 4 чел.
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Пройти от готического собора до уютных площадей Старого города
Начало: по договоренности
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от €270 за всё до 4 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Увидеть 5 бетлемов и самую большую ёлку острова и услышать множество уютных праздничных легенд
Начало: Возле Кафедрального собора
«Мы прогуляемся по центральным улицам в свете праздничных огней, увидим 5 главных бетлемов Пальмы и поговорим о необычных местных традициях, связанных с зимними праздниками»
Завтра в 15:00
16 июл в 09:00
от €185 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Топ-места Майорки
Все очень понравилось, транспорт очень комфортный, Владислав учёл все наши пожелания, от Майорки и экскурсии остались самые тёплые впечатления
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Eкатерина
Топ-места Майорки
Большая благодарность Владиславу за прекрасную экскурсию по Майорке. Мы объехали почти весь остров, сделали много отличных фотографий. Рекомендуем эту экскурсию
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Nailia
Топ-места Майорки
Сначала мы не могли определиться по длительности самой экскурсии.
В итоге на месте все скорректировали как нам нужно. Спасибо Владиславу за терпение).
Все было отлично- сам маршрут, рассказ, приятный тембр (очень важно)), повезло с погодой).
Тамвайчик- восторг!!!
Обязательно езжайте по этому маршруту с Владиславом.
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Elena
Топ-места Майорки
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было интересно и познавательно — понравилось и взрослым, и детям (15 и 12 лет).
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было+4
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было
Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было
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Н
Топ-места Майорки
Экскурсия прошла замечательно! Владислав очень отзывчивый, спокойный, без проблем провел экскурсию, несмотря на то что наш мелкий сын задавал жару!
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Помогал тоже найти подход и успокоить ребенка. Очень интересно прошла экскурсия по заранее выбранным локациям, затем Владислав доставил нас в аэропорт. На наш взгляд все прошло идеально!

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Л
Топ-места Майорки
Экскурсия проведена на высшем уровне, эрудированный экскурсовод, замечательные места! Спасибо!
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Ю
Топ-места Майорки
7 часов пролетели как одно мгновение. Красота природы, прогулки по удивительным городам острова, великолепная кухня - все это просто невозможно организовать за одну экскурсию, но Владу это удается! Отдельная благодарность за незабываемый трип на ретро-трамвае! Must have!
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М
Топ-места Майорки
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога, уверенно, спокойно везде перемещались,
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программу адаптирует под клиентов, увлекательные истории об истории, географии, даже местных растениях и традициях. По ходу дела еще настоящая фотосессия для всей семьи. На живописных смотровых точках в руках у гида оказывается отличный бинокль - особенное развлечение! Прогулялись, побывали в гостях у Шопена, прослушали концерт в филармонии, в Вальдемоссе обзавелись изумительными сувенирами, в Сойере покатались на трамвайчике. Однозначно будем рекомендовать Владислава своим друзьям, отправляющимся на Майорку! Замечательное путешествие, прекрасная программа! всем членам семьи понравилось!

Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,+6
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога,
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В
Топ-места Майорки
Экскурсия с Владиславом по Пальма-де-Майорке и окрестностям стала для нас по-настоящему незабываемой! Мы успели увидеть несколько городков и уголков острова,
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насладились потрясающими видами и узнали много интересного из истории. Владислав — человек очень лёгкий в общении, дружелюбный и внимательный. Он сумел создать атмосферу полного комфорта, делился полезными рекомендациями и сделал экскурсию живой и душевной. Было ощущение, что мы гуляем не с гидом, а со старым другом. Искренне рекомендуем Влада как великолепного гида!

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Ю
Топ-места Майорки
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за этот прекрасный день!!! За ресторан отдельное спасибо, жаль десерт поздно заметила)
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за+5
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за
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Всего 16 отзывов в Пальме-де-Мальйорке в категории "Улицы и переулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пальме-де-Мальйорке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Топ-места Майорки;
  2. Очарование Пальмы: главные сокровища города;
  3. Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции.
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в июле 2026
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 440. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Пальмы-де-Мальйорки. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод