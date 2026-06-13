Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
«Погуляете по средневековым улицам, увидите древние монастыри и уютные лавки ремесленников»
16 июл в 09:30
17 июл в 09:30
от €440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Пройти от готического собора до уютных площадей Старого города
Начало: по договоренности
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Увидеть 5 бетлемов и самую большую ёлку острова и услышать множество уютных праздничных легенд
Начало: Возле Кафедрального собора
«Мы прогуляемся по центральным улицам в свете праздничных огней, увидим 5 главных бетлемов Пальмы и поговорим о необычных местных традициях, связанных с зимними праздниками»
Завтра в 15:00
16 июл в 09:00
от €185 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Все очень понравилось, транспорт очень комфортный, Владислав учёл все наши пожелания, от Майорки и экскурсии остались самые тёплые впечатления
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Большая благодарность Владиславу за прекрасную экскурсию по Майорке. Мы объехали почти весь остров, сделали много отличных фотографий. Рекомендуем эту экскурсию
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Сначала мы не могли определиться по длительности самой экскурсии.
В итоге на месте все скорректировали как нам нужно. Спасибо Владиславу за терпение).
Все было отлично- сам маршрут, рассказ, приятный тембр (очень важно)), повезло с погодой).
Тамвайчик- восторг!!!
Обязательно езжайте по этому маршруту с Владиславом.
В итоге на месте все скорректировали как нам нужно. Спасибо Владиславу за терпение).
Все было отлично- сам маршрут, рассказ, приятный тембр (очень важно)), повезло с погодой).
Тамвайчик- восторг!!!
Обязательно езжайте по этому маршруту с Владиславом.
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Экскурсия по достопримечательностям Майорки понравилась. Маршрут был составлен логистически грамотно и с учётом наших пожеланий. Было интересно и познавательно — понравилось и взрослым, и детям (15 и 12 лет).
+4
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Н
Экскурсия прошла замечательно! Владислав очень отзывчивый, спокойный, без проблем провел экскурсию, несмотря на то что наш мелкий сын задавал жару!
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Л
Экскурсия проведена на высшем уровне, эрудированный экскурсовод, замечательные места! Спасибо!
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Ю
7 часов пролетели как одно мгновение. Красота природы, прогулки по удивительным городам острова, великолепная кухня - все это просто невозможно организовать за одну экскурсию, но Владу это удается! Отдельная благодарность за незабываемый трип на ретро-трамвае! Must have!
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М
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога, уверенно, спокойно везде перемещались,
+6
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В
Экскурсия с Владиславом по Пальма-де-Майорке и окрестностям стала для нас по-настоящему незабываемой! Мы успели увидеть несколько городков и уголков острова,
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Ю
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за этот прекрасный день!!! За ресторан отдельное спасибо, жаль десерт поздно заметила)
+5
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Всего 16 отзывов в Пальме-де-Мальйорке в категории "Улицы и переулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в июле 2026
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 440. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Пальмы-де-Мальйорки. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод