Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции

Увидеть 5 бетлемов и самую большую ёлку острова и услышать множество уютных праздничных легенд
Погрузимся в магическую атмосферу европейского Рождества на солнечной Майорке.

Мы прогуляемся по центральным улицам в свете праздничных огней, увидим 5 главных бетлемов Пальмы и поговорим о необычных местных традициях, связанных с зимними праздниками. Вместе с ароматами глинтвейна вы заразитесь неповторимым новогодним настроением — на испанский лад.
Описание экскурсии

  • Кафедральный собор — главный символ города, украшенный к празднику
  • Бульвар Дес Борн — мы прогуляемся по сияющему тоннелю из праздничной иллюминации и световых инсталляций
  • Ярмарка на Рамбле — окажемся в сердце рождественского веселья — на ярмарке Mercat de Nadal. При желании вы попробуете угощения и купите местные сувениры
  • Улочки старого города — рассмотрим майоркинские бетлемы и обсудим, как этот символ Рождества менялся с течением времени
  • Пласа Майор — завершим на центральной площади, которая в этот период особенно красива благодаря специальному световому оформлению

Мы поговорим:

  • об испанских и майоркинских рождественских традициях, связанных с празднованием Ночьбуэна, Ноче Бьеха, Три Короля
  • новогодних гастрономических радостях: угощениях, сладостях и напитках
  • местных символах Рождества
  • и многом другом

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 10) — подробности уточним в переписке
  • Угощения и покупки на ярмарке не входят в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Пальме-де-Мальйорке
Провёл экскурсии для 24 туристов
С 2006 года я и моя команда гидов, влюблённых в остров, проводим экскурсии для русскоговорящих путешественников. Мы живём здесь много лет и знаем Майорку как свой дом. На моих экскурсиях вы
не просто увидите достопримечательности — вы погрузитесь в историю, культуру и атмосферу острова. Мы поговорим о секретах местной жизни, прошлом и настоящем Майорки, и всё это — в комфортном темпе с учётом ваших интересов. Давайте посмотрим Майорку такой, какой я её люблю!

