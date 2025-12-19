Погрузимся в магическую атмосферу европейского Рождества на солнечной Майорке.
Мы прогуляемся по центральным улицам в свете праздничных огней, увидим 5 главных бетлемов Пальмы и поговорим о необычных местных традициях, связанных с зимними праздниками. Вместе с ароматами глинтвейна вы заразитесь неповторимым новогодним настроением — на испанский лад.
Мы прогуляемся по центральным улицам в свете праздничных огней, увидим 5 главных бетлемов Пальмы и поговорим о необычных местных традициях, связанных с зимними праздниками. Вместе с ароматами глинтвейна вы заразитесь неповторимым новогодним настроением — на испанский лад.
Описание экскурсии
- Кафедральный собор — главный символ города, украшенный к празднику
- Бульвар Дес Борн — мы прогуляемся по сияющему тоннелю из праздничной иллюминации и световых инсталляций
- Ярмарка на Рамбле — окажемся в сердце рождественского веселья — на ярмарке Mercat de Nadal. При желании вы попробуете угощения и купите местные сувениры
- Улочки старого города — рассмотрим майоркинские бетлемы и обсудим, как этот символ Рождества менялся с течением времени
- Пласа Майор — завершим на центральной площади, которая в этот период особенно красива благодаря специальному световому оформлению
Мы поговорим:
- об испанских и майоркинских рождественских традициях, связанных с празднованием Ночьбуэна, Ноче Бьеха, Три Короля
- новогодних гастрономических радостях: угощениях, сладостях и напитках
- местных символах Рождества
- и многом другом
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 10) — подробности уточним в переписке
- Угощения и покупки на ярмарке не входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Пальме-де-Мальйорке
Провёл экскурсии для 24 туристов
С 2006 года я и моя команда гидов, влюблённых в остров, проводим экскурсии для русскоговорящих путешественников. Мы живём здесь много лет и знаем Майорку как свой дом. На моих экскурсиях вы
Входит в следующие категории Пальмы-де-Мальйорки
Похожие экскурсии из Пальмы-де-Мальйорки
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 4 чел.