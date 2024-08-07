Индивидуальные экскурсии в Памплоне с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Памплоне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Памплона - город, живущий фиестой
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памплона - город, живущий фиестой
Прогулка по столице Наваррского Королевства
Начало: Возле Сиудаделы или в центре по договоренности
Сегодня в 15:00
21 окт в 15:00
180 за всё до 6 чел.
Яркая и самобытная Памплона
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яркая и самобытная Памплона
Посетить главные места столицы Наварры и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в центре или на главной площади
Завтра в 14:00
18 окт в 10:00
240 за всё до 10 чел.
Легендарные баскские пещеры: Сугарамурди и Сар
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарные баскские пещеры: Сугарамурди и Сар
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Памплона: История, Фиесты и Путь Сантьяго
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памплона: История, Фиесты и Путь Сантьяго
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Интригующая и уникальная Памплона
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интригующая и уникальная Памплона
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Яркая и самобытная Памплона
    Екатерина быстро ответила, скорректировала маршрут и время под наш запрос, смогла провести экскурсию для нашей семьи на следующий же день, все рассказала, ответила на вопросы ребенка. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    16 июня 2023
    Памплона - город, живущий фиестой
    Мы чудесно погуляли по Памплоне. Узнали много нового и интересного про этот город. Наташа хорошо рассказывает, благодаря ей мы увидели детали, которые сами никогда бы не рассмотрели. Экскурсия была хорошо организована, учтены наши пожелания. Мы очень довольны. Спасибо огромное!!!
  • Е
    Елена
    29 марта 2022
    Памплона - город, живущий фиестой
    Прекрасная экскурсия! Наталья замечательный рассказчик, удивительный человек, который способен не только идти по своему плану, но и гибко адаптироваться в
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    зависимости от интересов экскурсантов. Очень интересный исторический материал о прекрасном городе Памплона. Знаний, исторических исследований и фактов, чувствуется, у Наталии огромный багаж! Думаю,:что она и еще бы с удовольствием делилась ими со мной. Но у нас еще все впереди. Планирую обязательно заказать у нее еще экскурсии и, конечно, буду рекомендовать Наталью и ее экскурсии своим друзьям.

  • С
    Сергей
    3 октября 2021
    Памплона - город, живущий фиестой
    Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. В Памплоне уже во второй раз, но благодаря нашему гиду Наталье открыл для себя массу новых и удивительных уголков. Огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Памплоне в категории «Индивидуальные»

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  3. Легендарные баскские пещеры: Сугарамурди и Сар
  4. Памплона: История, Фиесты и Путь Сантьяго
  5. Интригующая и уникальная Памплона
Сколько стоит экскурсия по Памплоне в октябре 2024
Сейчас в Памплоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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