Индивидуальная
6 часов
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
6 июля в 10:30
7 июля в 08:30
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
24 июня в 14:00
25 июня в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ронда - «между скалами и облаками»
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
- ССтанислав7 мая 2024Интересный маршрут по Ронде. Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.
- ВВиктория1 марта 2024Время, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городка. И за визит к кармелиткам. 😉
- ППавел4 февраля 2024Спасибо большое Эльмире за познавательный, но увлекательный и веселый с хорошим юмором рассказ о потрясающим по красоте городе Ронда.
- ААлександр1 февраля 2024Экскурсия изумительная!!! Потрясающие виды. Городок уютный, красивый и запоминающийся. Отдельное спасибо Эльмире. Прекрасный гид. Всё подробно и познавательно рассказала, ответила на все вопросы и вообще создала комфортную и яркую поездку. Всем рекомендую.
- ААнна4 декабря 2023Прекрасная поездка с замечательным гидом. Время пролетело незаметно с интересным рассказчиком
Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «Летние»
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