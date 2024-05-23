Экскурсии проходящие только летом в Ронде

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Ронде на русском языке, цены от €227. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
6 июля в 10:30
7 июля в 08:30
227 за всё до 4 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
24 июня в 14:00
25 июня в 10:00
290 за всё до 6 чел.
Ронда - «между скалами и облаками»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ронда - «между скалами и облаками»
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
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    что мы успели прогуляться, насладиться видами города, пообедать, сделать покупки, и все это без суеты, сопровождая интересными рассказами. Время провели чудесно, впечатления самые восторженные, организовано все отлично, материал подан интересно и ненавязчиво. Очень рекомендую!!!

    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все
  • С
    Станислав
    7 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Интересный маршрут по Ронде. Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.
  • В
    Виктория
    1 марта 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Время, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городка. И за визит к кармелиткам. 😉
    Время, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городкаВремя, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городкаВремя, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городкаВремя, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городкаВремя, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городкаВремя, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городкаВремя, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городкаВремя, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городка
  • П
    Павел
    4 февраля 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Спасибо большое Эльмире за познавательный, но увлекательный и веселый с хорошим юмором рассказ о потрясающим по красоте городе Ронда.
  • А
    Александр
    1 февраля 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Экскурсия изумительная!!! Потрясающие виды. Городок уютный, красивый и запоминающийся. Отдельное спасибо Эльмире. Прекрасный гид. Всё подробно и познавательно рассказала, ответила на все вопросы и вообще создала комфортную и яркую поездку. Всем рекомендую.
  • А
    Анна
    4 декабря 2023
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Прекрасная поездка с замечательным гидом. Время пролетело незаметно с интересным рассказчиком
    Прекрасная поездка с замечательным гидом. Время пролетело незаметно с интересным рассказчикомПрекрасная поездка с замечательным гидом. Время пролетело незаметно с интересным рассказчикомПрекрасная поездка с замечательным гидом. Время пролетело незаметно с интересным рассказчикомПрекрасная поездка с замечательным гидом. Время пролетело незаметно с интересным рассказчиком

Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Ронде в июне 2024
Сейчас в Ронде в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 227 до 290. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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