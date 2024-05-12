Индивидуальная
3 часа
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
О пути города от рыбацкого поселка к королевскому курорту на прогулке по самым красивым местам
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сан-Себастьян - аристократ среди городов
О городе, его культуре и традициях на обзорной прогулке по самым впечатляющим местам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Знакомство с культурой знаменитых закусок в дегустационном туре по самым интересным барам города
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сан Себастьян - первое знакомство
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€143 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Спасибо Наталье за такой прекрасный день. Мы отлично провели время и получили много полезной информации.
- ООльга4 апреля 2024Прекрасная экскурсия!
- ААлексей9 марта 2024Отличная экскурсия, очень интересная и живая! Эмма легко адаптировала свой рассказ под наши вопросы и запросы - 100% рекомендуем!
- ААлексей23 февраля 2024Все понравилось, спасибо Эмме)
- ИИрина5 октября 2023Спасибо Наталье за прекрасно проведению экскурсию Все было замечательно
- ТТатьяна20 сентября 2023Экскурсия с Эммой очень понравилась! В нашей прогулке исторические факты были приправлены наблюдениями из жизни и артистизмом рассказчицы. Хочется вернуться в город, с которым нас познакомила Эмма!
- JJelena16 сентября 2023Все замечательно! Спасибо
- ППавел7 июня 2022Прекрасная прогулка по Сан-Себастьяну! Узнали много нового и интересного. Хотя заказывали экскурсию как пинчо-тур, но сил хватило всго на 2 заведения) Эмма много знает и умеет интерсно рассказать. Очень рекомендуем всем, кто приезжает в страну Басков!
- ССнежана8 января 2022Январь 2022г. Мы путешествовали семьёй с мужем, сыновьями 19 и 11 лет и собакой! На время экскурсии Эмма была нам
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 143 до 250. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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