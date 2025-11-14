Мои заказы

Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана

Ощутите магию Сан-Себастьяна на индивидуальной фотопрогулке. Океан, архитектура и волшебные моменты в каждом кадре
Сан-Себастьян - город, где свет и архитектура создают уникальную атмосферу.

Фотопрогулка начнётся в Парте Бьеха, где старинные улочки и балконы вдохновляют на романтические снимки.

Затем прогулка приведёт к пляжу Ла-Конча, где мягкие волны и золотистый песок станут идеальным фоном. Завершится фотосессия у дворца Мирамар с открыточными видами на залив.

Каждое мгновение будет запечатлено профессиональной камерой, чтобы сохранить лёгкость и волшебство вашего пребывания

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия
  • 🌊 Фон океана и архитектуры
  • 🏖 Пляж Ла-Конча в кадре
  • 🏰 Виды от дворца Мирамар
  • 🎨 Романтика старого города
  • 📅 Быстрая обработка фото
Время начала: 17:30

Что можно увидеть

  • Парте Бьеха
  • Пляж Ла-Конча
  • Дворец Мирамар
  • Холм Монте Ургул

Описание фото-прогулки

Начнём в сердце Сан-Себастьяна — районе Парте Бьеха, где узкие улочки, старинные балконы и свет, отражаемый от каменных стен, создают романтическую атмосферу.

Выйдем к пляжу Ла-Конча — жемчужине города. Золотистый песок, мягкие волны, набережная с коваными балюстрадами — всё это станет прекрасным фоном для снимков.

Завершим фотопрогулку у дворца Мирамар, где открываются открыточные виды на залив и пляж Ла-Конча.

При желании поднимемся на холм Монте Ургул с прекрасными панорамными видами

Я помогу вам раскрыться, расслабиться и выбрать лучшие ракурсы перед фотообъективом.

Расскажу о приливах и отливах, которые формируют уникальный ландшафт побережья Бискайского залива. Вы узнаете, почему важно следить за этими изменениями и как они влияют на местную экосистему.

Рекомендации по выбору одежды

  • Рекомендую выбирать лёгкие и натуральные ткани, которые будут комфортными в прибрежном климате
  • Пастельные или нейтральные цвета отлично сочетаются с морским фоном и создают мягкий и романтичный вид
  • Учитывайте, что на берегу океана может быть прохладно, даже если день солнечный. Легкие кардиганы или шарфы помогут добавить уюта в кадр
  • Добавьте несколько аксессуаров, таких как шляпы или украшения, чтобы сделать фото более разнообразными и интересными
  • Если вы планируете фотосессию с детьми, выбирайте одежду, которая не только выглядит хорошо, но и удобна для активных игр на пляже

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональную камеру Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm 1.4, а также сверхширокоугольным объективом для создания эффекта присутствия в кадре
  • Вы получите до 100 обработанных фотографий в течение 3 дней после прогулки через Яндекс. Диск
  • По желанию можем провести фотосессию за пределами Сан-Себастьяна. В таком случае поездка пройдёт на вашем транспорте — детали и стоимость уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Сан-Себастьяне
Провёл экскурсии для 302 туристов
Всем привет! Меня зовут Артём, я профессиональный фотограф и гид. Активно хожу в походы и знаю тайные локации. Люблю бегать по утрам, увлекаюсь йогой. Очень давно отказался от мяса, не курю и не употребляю спиртное. Восхищаюсь природой и с радостью поделюсь своими эмоциями с вами.
Задать вопрос

