Сан-Себастьян - город, где свет и архитектура создают уникальную атмосферу. Фотопрогулка начнётся в Парте Бьеха, где старинные улочки и балконы вдохновляют на романтические снимки. Затем прогулка приведёт к пляжу Ла-Конча, где мягкие волны и золотистый песок станут идеальным фоном. Завершится фотосессия у дворца Мирамар с открыточными видами на залив. Каждое мгновение будет запечатлено профессиональной камерой, чтобы сохранить лёгкость и волшебство вашего пребывания

Ваш гид в Сан-Себастьяне

Артём

Время начала: 17:30

Начнём в сердце Сан-Себастьяна — районе Парте Бьеха, где узкие улочки, старинные балконы и свет, отражаемый от каменных стен, создают романтическую атмосферу.

Выйдем к пляжу Ла-Конча — жемчужине города. Золотистый песок, мягкие волны, набережная с коваными балюстрадами — всё это станет прекрасным фоном для снимков.

Завершим фотопрогулку у дворца Мирамар, где открываются открыточные виды на залив и пляж Ла-Конча.

При желании поднимемся на холм Монте Ургул с прекрасными панорамными видами

Я помогу вам раскрыться, расслабиться и выбрать лучшие ракурсы перед фотообъективом.

Расскажу о приливах и отливах, которые формируют уникальный ландшафт побережья Бискайского залива. Вы узнаете, почему важно следить за этими изменениями и как они влияют на местную экосистему.

Рекомендую выбирать лёгкие и натуральные ткани, которые будут комфортными в прибрежном климате

Пастельные или нейтральные цвета отлично сочетаются с морским фоном и создают мягкий и романтичный вид

Учитывайте, что на берегу океана может быть прохладно, даже если день солнечный. Легкие кардиганы или шарфы помогут добавить уюта в кадр

Добавьте несколько аксессуаров, таких как шляпы или украшения, чтобы сделать фото более разнообразными и интересными

Если вы планируете фотосессию с детьми, выбирайте одежду, которая не только выглядит хорошо, но и удобна для активных игр на пляже

