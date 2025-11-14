Фотопрогулка начнётся в Парте Бьеха, где старинные улочки и балконы вдохновляют на романтические снимки.
Затем прогулка приведёт к пляжу Ла-Конча, где мягкие волны и золотистый песок станут идеальным фоном. Завершится фотосессия у дворца Мирамар с открыточными видами на залив.
Каждое мгновение будет запечатлено профессиональной камерой, чтобы сохранить лёгкость и волшебство вашего пребывания
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🌊 Фон океана и архитектуры
- 🏖 Пляж Ла-Конча в кадре
- 🏰 Виды от дворца Мирамар
- 🎨 Романтика старого города
- 📅 Быстрая обработка фото
Что можно увидеть
- Парте Бьеха
- Пляж Ла-Конча
- Дворец Мирамар
- Холм Монте Ургул
Описание фото-прогулки
Начнём в сердце Сан-Себастьяна — районе Парте Бьеха, где узкие улочки, старинные балконы и свет, отражаемый от каменных стен, создают романтическую атмосферу.
Выйдем к пляжу Ла-Конча — жемчужине города. Золотистый песок, мягкие волны, набережная с коваными балюстрадами — всё это станет прекрасным фоном для снимков.
Завершим фотопрогулку у дворца Мирамар, где открываются открыточные виды на залив и пляж Ла-Конча.
При желании поднимемся на холм Монте Ургул с прекрасными панорамными видами
Я помогу вам раскрыться, расслабиться и выбрать лучшие ракурсы перед фотообъективом.
Расскажу о приливах и отливах, которые формируют уникальный ландшафт побережья Бискайского залива. Вы узнаете, почему важно следить за этими изменениями и как они влияют на местную экосистему.
Рекомендации по выбору одежды
- Рекомендую выбирать лёгкие и натуральные ткани, которые будут комфортными в прибрежном климате
- Пастельные или нейтральные цвета отлично сочетаются с морским фоном и создают мягкий и романтичный вид
- Учитывайте, что на берегу океана может быть прохладно, даже если день солнечный. Легкие кардиганы или шарфы помогут добавить уюта в кадр
- Добавьте несколько аксессуаров, таких как шляпы или украшения, чтобы сделать фото более разнообразными и интересными
- Если вы планируете фотосессию с детьми, выбирайте одежду, которая не только выглядит хорошо, но и удобна для активных игр на пляже
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm 1.4, а также сверхширокоугольным объективом для создания эффекта присутствия в кадре
- Вы получите до 100 обработанных фотографий в течение 3 дней после прогулки через Яндекс. Диск
- По желанию можем провести фотосессию за пределами Сан-Себастьяна. В таком случае поездка пройдёт на вашем транспорте — детали и стоимость уточняйте в переписке