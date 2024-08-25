Е Елена Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Экскурсию проводила Наталья. Хороший гид и приятный человек. Было интересно!

Д Дарья Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Прекрасная экскурсия! Подача материала, погружение: все великолепно! Три часа пролетели незаметно, если будете в Сан Себастьяне очень рекомендую экскурсию с Натальей!

Е Елена Сан-Себастьян - аристократ среди городов Мы обратились к Эмме в последнюю минуту - те поздно вечером перед экскурсией! И она смогла организовать, нашла замену и мы отлично провели время, экскурсия была отличной! Рекомендую всем! Спасибо!!!

A Alex Сан-Себастьян - аристократ среди городов Спасибо нашему гиду - Эмме. Она провела интересную экскурсию по городу, рассказала об истории и развитии Сан-Себастьяна. Порекомендовала интересные и "вкусные" ресторанчики. Рекомендуем этот тур!

Л Лариса Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Восхитительная экскурсия с Натальей открыла мне этот роскошный город! Исторические нюансы о прошлом и настоящем Сан-Себастьяна,интересные факты и личные истории знаменитостей не оставят равнодушным даже самого ленивого путешественника) Спасибо,Наташа!!! ♥️♥️♥️

И Ирина Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну Спасибо, Эмма! Без Ваших знаний, эрудиции и энтузиазма Сан-Сабастьян не раскрылся бы для нас в полном об'еме, не показал свои красоты. Удачи Вам и всем вашим. Ирина.

О Ольга Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну Прекрасная экскурсия!

А Алексей Сан-Себастьян - аристократ среди городов Отличная экскурсия, очень интересная и живая! Эмма легко адаптировала свой рассказ под наши вопросы и запросы - 100% рекомендуем!