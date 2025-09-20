Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
«На набережной Ондаретта я покажу вам скульптуры «Гребень ветра» известного на весь мир баскского скульптора Эдуардо Чильида»
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
«Центральную набережную, бывшее казино и порт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 сентября 2025Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Сан-Себатьяну! Мы не первый раз в этом городе, но благодаря Анне, открыли его
- ТТамара14 сентября 2025Побывали на двух экскурсиях с Анной, по Бильбао и по Сан Себастьяну. Получили прекрасные впечатления, интересный рассказ, много разных интересных
- ММаксим5 сентября 2025Давно мечтали съездить в Сан Себастьян. Нас было 4 взрослых человек и маленькая собачка. Выбрали экскурсию по городу с гидом
- DDr1 сентября 2025We got a beautiful time with Anna! She is very polite, positive, well and soft spoken, intelligent and knowledgeable person.
- AAngelika1 сентября 2025Мы были на экскурсии с прекрасным гидом Галиной. Несмотря на не самые лучшие погодные условия Галина по максимуму постаралась показать
- ИИван20 августа 2025Анна, очень приятный человек. Скорректировала маршрут и экскурсию по нашему желанию и по погоде. Очень интересно рассказывает про басков. Помимо экскурсии помогла и в вопросах не касающихся экскурсии (такси, рестораны и другие достопримечательности, не входящие в экскурсию).
- ННаталья1 августа 2025Мы замечательно провели время с нашим прекрасным гидом Анной, которая познакомила нас с историей, культурой и кулинарией Сан-Себастьяна. Пинчосы были
- ЕЕкатерина23 июля 2025Нам нужна была экскурсия день в день, Екатерина стразу предупредила, что сама не сможет и предложила свою коллегу у которой
- ААнастасия17 июля 2025Сегодня посетили экскурсию по Сан-Себастьяну с Анной. Учитывая, что мы приехали в город меньше, чем на сутки, экскурсия была очень
- ККсения12 июля 2025Прекрасный экскурсовод! Мы располагали ограниченным количеством времени, Анна вошла в наше положение и экскурсия состоялась. Всем рекомендуем!
- ССветлана26 августа 2024Нам понравилось всё!
