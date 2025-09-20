Мои заказы

Экскурсии по набережной Сан-Себастьяна

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Сан-Себастьяне на русском языке, цены от €200.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
«На набережной Ондаретта я покажу вам скульптуры «Гребень ветра» известного на весь мир баскского скульптора Эдуардо Чильида»
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€240 за всё до 6 чел.
Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
«Центральную набережную, бывшее казино и порт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 10 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Сан-Себатьяну! Мы не первый раз в этом городе, но благодаря Анне, открыли его
    для себя заново, узнали очень много интересных фактов из истории Сан-Себастьяна и страны басков. К тому же Анна нам порекомендовала несколько мест для посещения в оставшиеся дни, а также ресторанчики с очень вкусной едой. Очень советую заказывать экскурсию в первый день приезда, чтобы потом была возможность посетить все рекомендуемые достопримечательности!

    Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Сан-Себатьяну! Мы не первый раз в этом городе, но
  • Т
    Тамара
    14 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Побывали на двух экскурсиях с Анной, по Бильбао и по Сан Себастьяну. Получили прекрасные впечатления, интересный рассказ, много разных интересных
    мелочей, исторических подробностей. Анна очень приятный и отзывчивый человек, она очень помогла нам с информацией по самым разным вопросам. Однозначно рекомендую ее как экскурсовода.

  • М
    Максим
    5 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Давно мечтали съездить в Сан Себастьян. Нас было 4 взрослых человек и маленькая собачка. Выбрали экскурсию по городу с гидом
    Анной. Все очень понравилось. Анна очень приятный и располагающий к себе человек. Экскурсия была интересной и занимательной! Спасибо Вам большое! Когда будем путешествовать по Бильбао, конечно, выберем экскурсию с Анной! Однозначно рекомендуем!!

  • D
    Dr
    1 сентября 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    We got a beautiful time with Anna! She is very polite, positive, well and soft spoken, intelligent and knowledgeable person.
    Anna got us in love with San Sebastián. Thanks for tons of information. Very well organized tour. Highly recommend! Dr Yury 👍🙏🏻
    Мы прекрасно провели время с Анной! Она очень вежливая, позитивная, с приятным и мягким голосом, умная и знающая своё дело. Анна влюбила нас в Сан-Себастьян. Спасибо за массу информации. Очень хорошо организованная экскурсия. Настоятельно рекомендую! Доктор Юрий 👍🙏🏻

  • A
    Angelika
    1 сентября 2025
    Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
    Мы были на экскурсии с прекрасным гидом Галиной. Несмотря на не самые лучшие погодные условия Галина по максимуму постаралась показать
    нам Сан Себастиан и рассказать о городе, о стране Басков, о свободолюбивых жителей этой страны, учла наши пожелания, дала ценные и вкусные советы. Всё прошло отлично. Галина, спасибо вам за прекрасный день.

  • И
    Иван
    20 августа 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Анна, очень приятный человек. Скорректировала маршрут и экскурсию по нашему желанию и по погоде. Очень интересно рассказывает про басков. Помимо экскурсии помогла и в вопросах не касающихся экскурсии (такси, рестораны и другие достопримечательности, не входящие в экскурсию).
  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Мы замечательно провели время с нашим прекрасным гидом Анной, которая познакомила нас с историей, культурой и кулинарией Сан-Себастьяна. Пинчосы были
    просто бесподобные, а рекомендация подняться на фуникулере, чтобы увидеть панораму, стопроцентно правильной. Большое спасибо за прекрасное время и увлекательную экскурсию! 🙏

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2025
    Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
    Нам нужна была экскурсия день в день, Екатерина стразу предупредила, что сама не сможет и предложила свою коллегу у которой
    была возможность сопроводить нас по Сан Себастьяну.

    Нас это устроило, экскурсовод была очень приятная и по возможности подстраивала истории и вопросы для наших детей, чтобы они тоже были вовлечены в процесс.

    Спасибо большое за оперативные ответы и помощь!

  • А
    Анастасия
    17 июля 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Сегодня посетили экскурсию по Сан-Себастьяну с Анной. Учитывая, что мы приехали в город меньше, чем на сутки, экскурсия была очень
    информативной. Познакомились как с историей города, так и с многими аспектами жизни ее жителей, еще и о жизни поговорили:) Остались приятные впечатления как о городе, так и от общения с нашим гидом! Рекомендую!

  • К
    Ксения
    12 июля 2025
    Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
    Прекрасный экскурсовод! Мы располагали ограниченным количеством времени, Анна вошла в наше положение и экскурсия состоялась. Всем рекомендуем!
  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    Сан-Себастьян: история, гастрономия, секретные уголки
    Нам понравилось всё!

