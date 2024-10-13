Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!

Д Дмитрий

Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.