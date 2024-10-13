Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
-
9%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Свет, море и вы - в кадре, полном нежности и лёгкости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€86
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Прогулка по Ситжесу: набережная, дома в стиле модерн и неоклассика, история Бакарди и местные традиции. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina13 октября 2024Прекрасная обзорная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
- AAlex2 августа 2024Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
- ДДмитрий30 апреля 2023Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу в категории «Пешеходные»
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