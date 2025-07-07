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Экскурсии выходного дня в Ситжесе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ситжесе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В Ситжес на машине времени
Пешая
На машине
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками
На катере
2 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином
Романтическая прогулка на катере вдоль побережья Ситжеса с вином и закусками. Насладитесь видами и атмосферой, не покидая комфортного судна
Начало: В порту Ситжеса
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €265 за всё до 7 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Прогулка по Ситжесу: набережная, дома в стиле модерн и неоклассика, история Бакарди и местные традиции. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Завтра в 10:30
10 июл в 10:30
€250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Морская прогулка на катере с вином и закусками
    Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание
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    на плюшке стало хитом дня — визги, смех, восторг у всех, и у взрослых тоже 😄 Михаил и Надежда — очень тёплые и внимательные. Идеальный способ сбежать от жары Барселоны. Рекомендуем от души!

  • К
    Козаченко
    4 июля 2025
    Морская прогулка на катере с вином и закусками
    Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и
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    солнцем. 40 минут на машине и мы в чудесном Ситжесе, с его незабываемой атмосферой и лучшими пляжами. Наверное, это лучшее место, куда можно быстро сбежать из большого города к морю. Прогулка на катере с Михаилом и Надеждой была прекрасным дополнением к нашему путешествию. Море, солнце, холодное игристое - просто идеальный день! Надя рассказала нам о Ситжесе и жизни в Испании - было ощущение, что мы встретились с друзьями, а не впервые видим друг друга. Отдельное спасибо за фото и видео! Это был настоящий кайф! Желаем вам успехов и процветания! И, до новых встреч! Мы обязательно вернемся!

    Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморскоеМы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморскоеМы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское
  • I
    Irina
    13 октября 2024
    В Ситжес на машине времени
    Прекрасная обзорная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
  • A
    Alex
    2 августа 2024
    В Ситжес на машине времени
    Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2023
    В Ситжес на машине времени
    Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу в категории «На выходные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Ситжес на машине времени
  2. Морская прогулка на катере с вином и закусками
  3. Знакомство с очаровательным Ситжесом
Сколько стоит экскурсия по Ситжесу в июле 2025
Сейчас в Ситжесе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 265. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Ситжесе (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 15 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь