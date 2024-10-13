Семейные развлекательные экскурсии Ситжеса

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Ситжесе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
В Ситжес на машине времени
Пешая
На машине
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
7 июн в 10:00
9 июн в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками
На катере
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: В порту Ситжеса
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
от €265 за всё до 7 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Главные и тайные места старинного приморского города с профессиональным гидом
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    13 октября 2024
    В Ситжес на машине времени
    Прекрасная обзорная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
  • A
    Alex
    2 августа 2024
    В Ситжес на машине времени
    Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2023
    В Ситжес на машине времени
    Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу в категории «Можно с детьми»

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  1. В Ситжес на машине времени
  2. Морская прогулка на катере с вином и закусками
  3. Знакомство с очаровательным Ситжесом
Сколько стоит экскурсия по Ситжесу в июне 2025
Сейчас в Ситжесе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 265. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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