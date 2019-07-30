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Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы

Елена
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Елена – ваш гид
Всего полчаса от Барселоны — и вы в одном из самых престижных курортов Каталонии! На прогулке по Ситжесу вы познакомитесь с аутентичными домиками рыбаков и роскошными модернистскими виллами, белоснежными пляжами и уютными улочками, архитектурными памятниками и скульптурами выдающихся каталонских мастеров.

Узнаете, как развивался будущий город искусств и услышите городские легенды, а еще прокатитесь на туристическом поезде и отведаете местный вермут (он выше всяких похвал!).
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Железнодорожная станция города Ситжес.
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У этой экскурсии1 отзыв
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Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе

Что вас ожидает

История жемчужины побережья Costa Dorada
Некогда небольшой рыбацкий поселок стал одним из лучших курортов Каталонии. В порту я расскажу о его прошлом и по аутентичным домикам помогу воссоздать прежний облик Ситжеса. Поговорим о праздниках и буднях местных жителей, о первом рынке и силосных ямах, подаривших городу название. Вы узнаете, где жил каталонский Айвазовский и прятались Дали с Галой, что происходило на улице Греха и откуда отправлялись в Америку искатели счастья. А современный статус Ситжеса я представлю вам в районе, где проходят важные саммиты, экономические форумы и фестиваль фантастического кино.

Город искусств
Пройдясь вдоль моря до городского кладбища, вы откроете настоящий музей под открытым небом, где я познакомлю вас с работами лучших каталонских скульпторов начала 20 века. Возле дома-музея поговорим о ярком художнике-постимпрессионисте Сантьяго Русиньоле. На набережной Сан-Себастьян вы осмотрите особняки так называемых ситжезанских индейцев, подаривших Каталонии новое архитектурное направление – модернизм. А также узнаете о происхождении памятника Эль Греко и одной из визитных карточек города – лестницы Ла Пунта.

Религиозные памятники
Возле церквей Св. Варфоломея и Св. Феклы поговорим о покровителях города и грандиозном мероприятии, которое ежегодно устраивают в их честь. Вы узнаете, как на протяжении веков графы делили Ситжес с церковью, и почему местные жители всегда предпочитали светскую власть церковной. А на туристическом паровозике доедете до храма Nuestra Señora del Vinyet, где услышите историю о волшебной виноградной лозе.

Вкусы Ситжеса
По пути вы сделаете кофейную паузу на террасе с видом на изумрудное море, а еще попробуете вкуснейший вермут от местных производителей. А в завершение прогулки я помогу выбрать приятное заведение с прекрасной кухней, в особенности, морской (как вариант – ресторан, в котором периодически бывает Лео Месси).

Организационные детали

  • Мы встретимся на железнодорожной станции Сантс или в вашем отеле и доберемся до Ситжеса на пригородном поезде – время в пути 35 минут. Либо вы сможете приехать из Барселоны самостоятельно.
  • Также возможна организация трансфера – стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • Дополнительные расходы: билеты на пригородный поезд – 4.20 в одну сторону, билеты на туристическом поезд – 2.50 евро с человека, а также стоимость выбранных вами блюд и напитков в барах и ресторанах Ситжеса.
  • После экскурсии вы получите фоторепортаж от гида в подарок.
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Железнодорожная станция города Ситжес..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 июля 2019
Экскурсия прошла в режиме встречи с давно уехавшим в Испанию другом. До экскурсии Елена всегда была на связи и решала все возникшие вопросы. Сама экскурсия открыла Ситжес с новой, домашней стороны. Невероятно интересный городок, как оказалось! Много новой информации по истории, архитектуре, советов по дальнейшему отдыху. Спасибо Елене за увлекательную встречу в Ситжесе!

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Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
Приморский городок Ситжес недалеко от Барселоны широко известен своими карнавалами, праздниками цветов и модернистскими виллами. Мы прогуляемся по пляжам и атмосферным улочкам Ситжеса, окунемся в прошлое и увидим, как город выглядел раньше. При подготовке экскурсии я работала с местными архивами и общалась с жителями Ситжеса, чтобы вы смогли в полной мере понять и прочувствовать каталонскую столицу гламура, искусства и кинофестивалей!

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