Что такое Parque nacional del Teide для человечества? С 2007 года это объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и второй по посещаемости национальный парк 🌳 в мире. Что такое Parque nacional del Teide для Атлантического океана? Один из многих действующих вулканов и наивысшая точка Атлантики. Что такое Parque nacional del Teide для Испании? Наивысшая точка Испании, первый по посещаемости национальный парк в Европе, место расположения обсерватории Изанья и одного из эксклюзивных испанских Paradores. Что такое Parque nacional del Teide для Канарского архипелага и острова Тенерифе? Конечно же это история… Название Тенерифе — адаптированный вариант, а в переводе с языка аборигенов острова Гран Канария означает Белая гора, это также место заточения злого бога Гуаёта. Это самый большой (18990 га) и самый старый (1954 г. ) национальный парк архипелага. Это место паломничества более чем трех с половиной миллионов туристов ежегодно. И, наконец, это главная достопримечательность 🏛️ архипелага!

Что такое Parque nacional del Teide для Вас? Это визит в необыкновенное по своей красоте и энергетике место, прекрасная возможность увидеть ни с чем не сравнимые лунно-марсианские пейзажи, прикоснуться к истории 📖 последнего извержения Тейде и ощутить всю силу и мощь титана. Это Ваша фотография с самой знаменитой моделью острова — Roque Cinchado. Это возможность преодолеть 1199 метров за 8 минут, оказаться на высоте 3555 метров и лично убедиться в том, что вулкан вовсе не потухший, а вполне себе живой и мирно посапывающий, а при желании пройти пешком последние 163 метра, подняться на самый пик на высоту 3717, 98 м.

Быть на Tenerife и не посетить Parque nacional del Teide, это нонсенс!