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Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Один из самых посещаемых парков 🌳 планеты и первый по посещаемости в Европе.

Удивительно прозрачное и ясное небо, идеально подходящее для астрономических наблюдений.

Фантастические пейзажи, напоминающие марсианские.

Вулкан Тейде — наивысшая точка Испании и Атлантического океана, а еще — сакральное место для аборигенов островов гуанчей.

Они верили, что там расположен вход в подземное царство, а внутри горы ⛰️ томится демон Гуайота.

Все это — национальный парк Тейде.
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Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде

Что вы увидите

  • Национальный парк Лас-Каньядас-дель-Тейде
  • вулкан Эль-Тейде
Что такое Parque nacional del Teide для человечества? С 2007 года это объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и второй по посещаемости национальный парк 🌳 в мире. Что такое Parque nacional del Teide для Атлантического океана? Один из многих действующих вулканов и наивысшая точка Атлантики. Что такое Parque nacional del Teide для Испании? Наивысшая точка Испании, первый по посещаемости национальный парк в Европе, место расположения обсерватории Изанья и одного из эксклюзивных испанских Paradores. Что такое Parque nacional del Teide для Канарского архипелага и острова Тенерифе? Конечно же это история… Название Тенерифе — адаптированный вариант, а в переводе с языка аборигенов острова Гран Канария означает Белая гора, это также место заточения злого бога Гуаёта. Это самый большой (18990 га) и самый старый (1954 г. ) национальный парк архипелага. Это место паломничества более чем трех с половиной миллионов туристов ежегодно. И, наконец, это главная достопримечательность 🏛️ архипелага!
Что такое Parque nacional del Teide для Вас? Это визит в необыкновенное по своей красоте и энергетике место, прекрасная возможность увидеть ни с чем не сравнимые лунно-марсианские пейзажи, прикоснуться к истории 📖 последнего извержения Тейде и ощутить всю силу и мощь титана. Это Ваша фотография с самой знаменитой моделью острова — Roque Cinchado. Это возможность преодолеть 1199 метров за 8 минут, оказаться на высоте 3555 метров и лично убедиться в том, что вулкан вовсе не потухший, а вполне себе живой и мирно посапывающий, а при желании пройти пешком последние 163 метра, подняться на самый пик на высоту 3717, 98 м.
Быть на Tenerife и не посетить Parque nacional del Teide, это нонсенс!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты на фуникулёр - 27 евро взрослый
  • 13
  • 5 евро ребёнок от 3 до 14 лет
Начало и место завершения
🚩 отель
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
Вадим Ф.
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