Дмитрий П. проводит ещё 5 экскурсий

Поездка на вулкан Тейде — это самое настоящее приключение, которое вы не забудете никогда. Ни фотографии 📸, ни красивые 🤩 строки, не смогут передать и малой части того, что вам предстоит увидеть и ощутить-действительно восьмое чудо света. Шедевр, созданный лучшим художником и скульптором-природой. Ведь не даром великий поэт, Владимир Семёнович Высоцкий говорил: «Лучше гор-могут быть только горы». Кстати, Высоцкий тоже ступал на Канарскую землю, в компании очаровательной Марины Влади.

Начнем мы наше путешествие, взяв стартовую точку от вашего отеля или апартаментов. Мы отправимся по одной из двух южных дорог, ведущих к вулкану и наша первая остановка состоится в небольшом городке Вилафлор, который является самым высокогорным селением в Испании, располагаясь на высоте 1460 метров над уровнем моря 🌊. Слышали о таком природном явлении, как горизонтальные дожди? Вот именно в городе Вилафлор, не редкость, когда отдыхающим удается прочувствовать данный феномен природы на себе! А еще, именно здесь родился первый канонизированный святой Канарских островов, чей монумент встречает нас при въезде.

Большая часть пути нам предстоит по горному серпантину, но пожалуйста не пугайтесь, единственная причина по которой вам может стать не по себе-это «пьянящий» эффект горного воздуха, но поверьте, это приятное ощущение, поглощать кислородные коктейли, в которые входит безупречная экологическая чистота острова, океанический воздух, практически полное отсутствие производства, сосновые леса…. СТОП!Ах, да, у нас тут не только пляжи и бары 🍹, а еще и сосны, и грибы, и кролики и много того, что вы не ожидаете увидеть на Райских островах! Но давайте обо всем по порядку — по пути к нашему «дедушке» Тейде, вас ждет действительно большое количество сосновых лесов. Канарская сосна имеет уникальные свойства, за что на нее практически молятся местные, об этом я вам расскажу в ходе нашей поездки. А пока самое время познакомиться с самой древней и большой сосной Канарского архипелага Pino Gordo, размеры ее на столько велики, что обхватить ее могут только восемь человек, взявшись за руки. Именно здесь мы с вами загадаем финансовое желание, которое благодаря магической силе острова, обязательно сбудется! Как эту процедуру произвести правильно, я вам обязательно покажу!

Подзарядившись позитивными эмоциями, мы продолжим эту замечательную экскурсию ⛳ и совсем скоро окажемся на территории Национального парка «Лас Каньядас дель Тейде», получивший свой статус еще в 1954 году. Крупнейший парк 🌳 Канарского архипелага, с великим разнообразием пейзажей и ландшафтов, от которых спусковой крючок фотоаппарата не прекращает свою работу, ни на секунду!

А дальше вас ждет абсолютная эмоциональная феерия, потому что через естественный пролом, мы заедем на автомобиле 🚘 прямо в КРАТЕР вулкана, который имеет диаметр 17 километров, и именно здесь ВЫ сможете лицезреть самые яркие и воодушевляющие достопримечательности 🏛️ вулканического происхождения и сможете не только увидеть их, но и сделать самые невероятные фотографии, прогуливаясь по этим поистине волшебным местам. Именно здесь вершины вулкана Тейде и его «братьев», откроются во всей красе! Уместно сказать, что высота пика вулкана Тейде — 3718 метров над уровнем моря, что позволяет быть наивысшей точкой не только Канарского архипелага, но и всей Испании, и всего Атлантического океана. Именно здесь нас ждут такие удивительные места, такие как скалы красоты- Roques de Garcia, которые красовались на денежной купюре в 1000 песет. Здесь прекрасные дамы смогут примерить туфельку Королевы, только имейте ввиду размер ее совсем нестандартный! Поправить здоровье, благодаря лечебному камню «лягушке»-пожалуйста! Увидеть окаменевшего медведя, вставшего на дыбы — да никаких проблем. Укрепить свои семейные отношения на лестнице Любви — запросто. В целом в столь уникальных местах, любое ваше желание может воплотиться в реальность!

Мне кажется самое время отдышаться от захлестнувших впечатлений и еще раз насладиться Величием данного места! Именно поэтому мы сделаем кофе-брейк на территории единственного жилого строения-муниципальной гостиницы, в кратере вулкана, где понаблюдаем за роскошными панорамами.

Ну что, готовы двигаться и удивляться дальше? Тогда, поехали! Только не забудьте одеть скафандры, потому что на следующей остановке у вас будет уникальная возможность, почувствовать себя настоящим астронавтом и увековечить свой силуэт на фотопленке в невесомости! Это действо случится на остановке, под названием Лунные пейзажи — площадка которая завораживает всех и каждого, ведь не даром это место становилась выбором многих Голливудских режиссеров, как природные декорации фантастических фильмов. Абсолютно уместно и торжественно, будет насладиться бокалом прохладного игристого вина именно здесь. Как говорят Испанцы, Салют!

Посвятив максимум внимания главному вулкану острова, мы продолжим наш путь далее, покидая пределы национального парка и двигаясь по одной из двух северных дорог в сторону удивительного Леса Надежды, где вам вновь придется удивляться и восхищаться разнообразим природного мира Тенерифе! Сказочные эвкалиптовые леса с невообразимо яркими ароматами, которые прижились в этой зоне из-за большого количества влаги. Здесь много тропинок и пешеходных маршрутов, где вам обязательно захочется прогуляться 👣. И это еще далеко не все, мы подберемся максимально близко к обсерватории, которая выглядит как плацдарм инопланетных миров и великолепно вписывается в этот и без того космический пейзаж. А еще отсюда прекрасно виден вулкан, который постепенно окутывают облака, как буд-то накрывают одеялом в преддверии ночи.

В дополнении ко всему, мы остановимся на смотровой площадке La Tarta, которая получила свое название благодаря причудливой форме и внешнему виду из-за постоянной ветровой эрозии. Если погода нам будет благоволить, то ВЫ, мои уважаемые отдыхающие узнаете почему у Испанцы утверждают, что у них два океана — Атлантический и океан облаков!

Безусловно после столь яркой и эмоциональной поездки, вы хорошенько проголодаетесь. Это и будет служить сигналом для того, чтобы отправиться в Ресторан. В данном заведении, у вас будут первоклассные закуски салаты, горячий суп, свежая булка с соусом мохо, ну и конечно же мясо приготовленного на открытом огне- от дикого Канарского кролика, до телятины!

Запивать все это удовольствие лучше всего красным домашним вином 🍷, которое вам будет предложено в неограниченных объёмах, но соблюдать меру-я рекомендую! Конечно же, завершит наш обед, кофе и вкуснейший домашний десерт 🍪