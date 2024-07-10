Отправляемся на самые высокогорные точки Тенерифе за рулём новых квадроциклов. Сквозь сосновые леса, лавовые поля, горные деревушки. Дорога будет захватывающей, как и место назначения — кратер вулкана Тейде. Готовы к приключению?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 17:00
Описание экскурсии
Сафари проходит на новых квадроциклах с объёмом двигателя 600 кубиков, что гарантирует драйв, безопасность и яркие эмоции. Вы можете поехать на квадроцикле в одиночку, а можете с пассажиром на заднем сиденье.
Организационные детали
- Управлять квадроциклами могут лица старше 18 лет, наличие водительского удостоверения — обязательно
- Пассажирами могут быть взрослые и дети от 6 лет
- С вами будет опытный инструктор
- Вам выдадут всю необходимую экипировку
- В стоимость включены сэндвич и питьевая вода
- По запросу организую трансфер от места вашего проживания (юго-западная часть острова)
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Один человек на квадроцикле
|€154
|2 человека на квадроцикле
|€170
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На юго-западе острова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 253 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет Культуры и Искусств по направлению туризм и теперь 12Задать вопрос
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