Вадим Ф. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Испания
  2. Экскурсии

Круиз на остров Ла-Гомера

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Приглашаем вас посетить остров 🏝️, сплошь пронизанный историями любви.

В однодневной групповой экскурсии 🧭 с местным русскоговорящим видом уместятся истории 📖 о Христофоре Колумбе, Беатрис де Бобадилья, Гаре и Хонае.

Вы увидите столицу острова, исторические памятники, национальный парк 🌳 и панораму на вулкан Тейде.

Отведаете местную кухню 🥧 и попробуете пальмовый мёд.
Задать вопрос
Круиз на остров Ла-Гомера
Круиз на остров Ла-Гомера
Христофор Колумб, UNESCO, Уильям Шекспир, Ла-Гомера, Хонай, Беатрис де Бобадийя, Echeide, можно было бы продолжить список, но наверное достаточно?! Теперь поясню, почему здесь перемешаны все эти имена собственные.
Ну, с островом Ла-Гомера все просто — он шестой по размеру в составе Канарского архипелага, который в пять с половиной раз меньше своего ближайшего соседа острова Тенерифе и, не смотря на это…
Христофор Колумб, еще проще — это тот самый генуэзский мальчишка, который в школе всё время прогуливал географию и поэтому заплутал на просторах Атлантики, а последняя суша под его ногами не много не мало была земля острова Ла-Гомера. В этот самый момент на сцену выходит красавица Беатрис и с её появлением вопросов к дону Христофору становится чуть больше. Ну да, Бог им судья. Давайте дальше…
Хонай — сын менсея племени Адехи, что жил-поживал себе преспокойно на острове 🏝️ Тенерифе, и угораздило же злого Гуаёта занести мальчишку на Ла-Гомеру, да ещё и на праздник большой, где, собственно, и увидел он ЕЁ…
А вот тут, пожалуй, пару слов и про Уильяма нашего Шекспира можно вставить, талантище, конечно, он был, но вот только уж больно сильно Ромео и Джульета напоминают историю 📖 любви с острова Ла-Гомера, видимо канарской мальвазией навеяло. Кто у нас там остался?
UNESCO — хорошая организация, защищает от вымирания древовидные двухметровые одуванчики и сильбо Гомера, и, кстати, со своими обязанностями справляется прекрасно. Увидите! Услышите!
Echeide — с языка гуанчей адаптируется до известного Вам Тейде, и не надо говорить: «Все, совсем зарапортовался гид. Где Ла-Гомера, а где Тейде». Нет ребята, не зарапортовался, именно с Ла-Гомера Тейде предстаёт во всей бесподобной красе Исполина.
Начало и место завершения
🚩 Santa Cruz de Tenerife
Круиз на остров Ла-Гомера
Круиз на остров Ла-Гомера
Круиз на остров Ла-Гомера
Круиз на остров Ла-Гомера
Круиз на остров Ла-Гомера
Круиз на остров Ла-Гомера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим Ф.
Вадим Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Вадим Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Остров Гран-Канария. Обзорная экскурсия по одному континенту
370
10 часов
Остров Гран-Канария. Обзорная экскурсия по одному континенту
1 отзыв
Пикник в кратере
85
8 часов
Пикник в кратере
Panem et circenses
139
3 часа
Panem et circenses
Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
37
3 часа
Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
В гости к Весёлому Роджеру
85
6 часов
В гости к Весёлому Роджеру
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
124
6 часов
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе

Еще несколько необычных экскурсий на Тенерифе

Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
От 170
7 часов
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
126 отзывов
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
скидка10%
200
180
9 часов
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
82 отзыва
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Вулкан Тейде
От 150
7 часов
Вулкан Тейде
53 отзыва
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
От 180
9 часов
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
30 отзывов
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Неизведанный Тенерифе
скидка10%
180
162
8 часов
Неизведанный Тенерифе
28 отзывов
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
От 85
7.5 часов
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
23 отзыва
Исследовать аутентичные уголки острова, куда не добираются туристы, и вдохновиться его природой