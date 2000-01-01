Вадим Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Христофор Колумб, UNESCO, Уильям Шекспир, Ла-Гомера, Хонай, Беатрис де Бобадийя, Echeide, можно было бы продолжить список, но наверное достаточно?! Теперь поясню, почему здесь перемешаны все эти имена собственные.

Ну, с островом Ла-Гомера все просто — он шестой по размеру в составе Канарского архипелага, который в пять с половиной раз меньше своего ближайшего соседа острова Тенерифе и, не смотря на это…

Христофор Колумб, еще проще — это тот самый генуэзский мальчишка, который в школе всё время прогуливал географию и поэтому заплутал на просторах Атлантики, а последняя суша под его ногами не много не мало была земля острова Ла-Гомера. В этот самый момент на сцену выходит красавица Беатрис и с её появлением вопросов к дону Христофору становится чуть больше. Ну да, Бог им судья. Давайте дальше…

Хонай — сын менсея племени Адехи, что жил-поживал себе преспокойно на острове 🏝️ Тенерифе, и угораздило же злого Гуаёта занести мальчишку на Ла-Гомеру, да ещё и на праздник большой, где, собственно, и увидел он ЕЁ…

А вот тут, пожалуй, пару слов и про Уильяма нашего Шекспира можно вставить, талантище, конечно, он был, но вот только уж больно сильно Ромео и Джульета напоминают историю 📖 любви с острова Ла-Гомера, видимо канарской мальвазией навеяло. Кто у нас там остался?

UNESCO — хорошая организация, защищает от вымирания древовидные двухметровые одуванчики и сильбо Гомера, и, кстати, со своими обязанностями справляется прекрасно. Увидите! Услышите!

Echeide — с языка гуанчей адаптируется до известного Вам Тейде, и не надо говорить: «Все, совсем зарапортовался гид. Где Ла-Гомера, а где Тейде». Нет ребята, не зарапортовался, именно с Ла-Гомера Тейде предстаёт во всей бесподобной красе Исполина.