Вадим Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Принять швартовы!

Для Вас этот крик означает только то, что в Вашем круизе началась ещё одна стоянка и лайнер весь день простоит у пирса в порту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Итак, Вы сходите на берег, и, хотя остров 🏝️ Тенерифе не очень-то и большой, всего 2034 км², вопрос что же здесь посмотреть и чем заняться очень даже не праздный. Конечно, можно убить этот день, проведя его в самом большом магазине на острове, принадлежащем крупнейшей торговой сети в Испании — El Corte Ingles или заказать обзорную экскурсию ⛳ по Санта-Крус-де-Тенерифе. Да, можно и так, но разве удивишь сегодня россиянина ассортиментом дорогих брендов или пешей прогулкой по городу с населением 206 965 ч., который 3 мая 2013 года отметил своё сто восьмидесятилетие. Тенерифе может предложить путешественнику намного, намного больше. Это, как минимум, два объекта из Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а как максимум — подъем на самую высокую точку Испании и Атлантического океана, вулкан Эль-Тейде, возможность дотронуться до символа Тенерифе — самой старой драцены в мире — Drago milenario (Тысячелетнее Драконово дерево), попробовать и понять воспетую Уильямом Шекспиром знаменитую канарскую мальвазию, пообедать в уникальном тенерифском гуачинче, прогуляться 👣 по брусчатке улиц первой столицы ⭐️ острова Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, помнящей поступь своего основателя. Сделать уйму красивейших фотографий и оставить посещение тематических парков 🌳 до следующего раза. Или нет, Вы можете провести этот день как захотите, но сделать этот день незабываемым, это в Ваших силах. Тенерифе благоволит к путешественникам, и, все что от Вас требуется по прибытию на остров — это сделать шаг в нужном направлении…