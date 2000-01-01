Вадим Ф. проводит ещё 6 экскурсий

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Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Итак, в вашем круизе по Атлантике еще одна остановка — остров 🏝️ Тенерифе.

Проведите этот день с пользой для души и тела и посетите самые яркие достопримечательности 🏛️ острова с нашей обзорной экскурсией.

Вы прогуляетесь 👣 по двум столицам Тенерифе — новой и старой, с множеством памятников архитектуры прошлого и настоящего.

Подниметесь на вулкан Тейде, увидите драконово дерево 🌲, которому более тысячи лет.

Пообедаете в гуачинче и продегустируете известную во всем мире мальвазию.

Это не просто остановка.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €80 за человека

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Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
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Для Вас этот крик означает только то, что в Вашем круизе началась ещё одна стоянка и лайнер весь день простоит у пирса в порту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Итак, Вы сходите на берег, и, хотя остров 🏝️ Тенерифе не очень-то и большой, всего 2034 км², вопрос что же здесь посмотреть и чем заняться очень даже не праздный. Конечно, можно убить этот день, проведя его в самом большом магазине на острове, принадлежащем крупнейшей торговой сети в Испании — El Corte Ingles или заказать обзорную экскурсию ⛳ по Санта-Крус-де-Тенерифе. Да, можно и так, но разве удивишь сегодня россиянина ассортиментом дорогих брендов или пешей прогулкой по городу с населением 206 965 ч., который 3 мая 2013 года отметил своё сто восьмидесятилетие. Тенерифе может предложить путешественнику намного, намного больше. Это, как минимум, два объекта из Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а как максимум — подъем на самую высокую точку Испании и Атлантического океана, вулкан Эль-Тейде, возможность дотронуться до символа Тенерифе — самой старой драцены в мире — Drago milenario (Тысячелетнее Драконово дерево), попробовать и понять воспетую Уильямом Шекспиром знаменитую канарскую мальвазию, пообедать в уникальном тенерифском гуачинче, прогуляться 👣 по брусчатке улиц первой столицы ⭐️ острова Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, помнящей поступь своего основателя. Сделать уйму красивейших фотографий и оставить посещение тематических парков 🌳 до следующего раза. Или нет, Вы можете провести этот день как захотите, но сделать этот день незабываемым, это в Ваших силах. Тенерифе благоволит к путешественникам, и, все что от Вас требуется по прибытию на остров — это сделать шаг в нужном направлении…
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  • P. S. Программа и продолжительность экскурсии 🧭 могут быть скорректированы в соответствии с продолжительностью стоянки Вашего круизного лайнера в порту города Санта-Круз-де-Тенерифе.
Начало и место завершения
🚩 Santa Cruz de Tenerife
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
Вадим Ф.
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