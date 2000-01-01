  1. Испания
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по острову

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Остров 🏝️ Тенерифе — это не только исхоженный вдоль и поперек Национальный парк 🌳 Тейде, две столицы ⭐️ острова и развлечения в Лоро-Парке.

Во время экскурсии 🧭 вам откроется другая сторона этого необыкновенного места.

Вы увидите таинственные пирамиды Гуимар, продегустируете канарские вина в Икод-де-лос-Винос, пройдете по следам флибустьеров в окрестностях деревни Маска и полюбуетесь дивным закатом на маяке Тено.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €105 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову

Что вы увидите

  • Маска - Гарачико - Икод-де-лос-Винос - Ла-Оротава- Гуимар - Канделария
Конечно же, Национальный парк 🌳 Тейде и Лоро парк, Санта-Крус-де-Тенерифе и Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна достойны отдельного внимания. Были-видели, даже на вулкан поднимались. Ну вот, мы всё посмотрели, теперь уж точно до конца отдыха пляж 🏖️. Подождите-подождите! А как же загадочные пирамиды Гуимар, пресвятая Канделария — покровительница Канарского архипелага, последние менсеи, утратившие свои владения, «пиратская» деревня Маска, фантастический север острова, незабываемый Икод-де-Винос с его знаменитыми дегустациями и самым старым на планете Драконовым деревом, восхитительная Ла-Оротава и её неповторимые ковры из песка и цветочных лепестков, многострадальный Гарачико и огненный кусочек заката на маяке Тено*. Мы побываем во всех этих удивительных местах, увидим всё и попробуем остров 🏝️ на вкус в гуачинче. Не знаете что это? Ну вот, а Вы на пляж собрались…
  • посещение маяка Тено возможно только по предварительной договорённости.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты – 11
  • 9 евро взрослый
  • 5
  • 5 евро детский с 9 до 12 лет и аудио-гид на русском языке - 3
  • 75 евро в этнографическом парке “Пирамиды Гуимар”.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову
Обзорная экскурсия по острову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим Ф.
Вадим Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Вадим Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Остров Гран-Канария. Обзорная экскурсия по одному континенту
370
10 часов
Остров Гран-Канария. Обзорная экскурсия по одному континенту
1 отзыв
Пикник в кратере
85
8 часов
Пикник в кратере
Panem et circenses
139
3 часа
Panem et circenses
Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
37
3 часа
Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
В гости к Весёлому Роджеру
85
6 часов
В гости к Весёлому Роджеру
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
124
6 часов
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе

Еще несколько необычных экскурсий на Тенерифе

Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
От 170
7 часов
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
126 отзывов
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
скидка10%
200
180
9 часов
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
82 отзыва
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Вулкан Тейде
От 150
7 часов
Вулкан Тейде
53 отзыва
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
От 180
9 часов
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
30 отзывов
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Неизведанный Тенерифе
скидка10%
180
162
8 часов
Неизведанный Тенерифе
28 отзывов
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
От 85
7.5 часов
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
23 отзыва
Исследовать аутентичные уголки острова, куда не добираются туристы, и вдохновиться его природой