Конечно же, Национальный парк 🌳 Тейде и Лоро парк, Санта-Крус-де-Тенерифе и Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна достойны отдельного внимания. Были-видели, даже на вулкан поднимались. Ну вот, мы всё посмотрели, теперь уж точно до конца отдыха пляж 🏖️. Подождите-подождите! А как же загадочные пирамиды Гуимар, пресвятая Канделария — покровительница Канарского архипелага, последние менсеи, утратившие свои владения, «пиратская» деревня Маска, фантастический север острова, незабываемый Икод-де-Винос с его знаменитыми дегустациями и самым старым на планете Драконовым деревом, восхитительная Ла-Оротава и её неповторимые ковры из песка и цветочных лепестков, многострадальный Гарачико и огненный кусочек заката на маяке Тено*. Мы побываем во всех этих удивительных местах, увидим всё и попробуем остров 🏝️ на вкус в гуачинче. Не знаете что это? Ну вот, а Вы на пляж собрались…

посещение маяка Тено возможно только по предварительной договорённости.