Светлана Ш. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия из Тенерифе в Гиа-де-Исору, Сантьяго-дель-Тейде, Гарачико, Икод-де-лос-Винос, Канделярию

Утро без кофе, шутят испанцы, не утро! Потому и экскурсию ⛳ предлагаю начать с этого бодрящего напитка, чтобы зарядиться энергией и почувствовать себя настоящими сеньором и сеньоритой! А кофепитие мы устроим в Гия де Изора, в окружении предметов, что отражают характер коренных канарцев, их трудолюбие и своеобразие. Сувенирная лавка — это россыпь искушений, где наблюдательная хозяйка приметит лопатку для готовки из оливкового дерева, модница — уникальные украшения из оливина и черного обсидиана — вулканического стекла из недр земли, а джентельмен не сможет пройти мимо канарских сигар. Все здесь сделано руками местных жителей и в магазинах таких товаров точно не найти. Это не просто сувениры 🎁, а рассказ о вековой истории 📖, о жизни обитателей острова вечной весны.

Далее по маршруту — уютный городок Сантьяго Дель Тейде. Он окутан ореолом загадочности. В 1909 году к нему начала подступать лава, жители просили помощи у Бога, и чудесным образом кипящий поток разделился надвое и не захлестнул город 🏙️. Никто не погиб. И спустя век Сантьяго дель Тейде привлекает туристов своими достопримечательностями 🏛️. Например, памятник гуанчи — коренному населению Канар. Эти могучие статные люди уже давно остались только в истории, а каждая скульптура с их изображением — возможность подглядеть в далекое прошлое! Взгляд приковывает и церковь ⛪ Сан Фернандо. Здесь атмосфера покоя и умиротворения, словно в этих стенах навсегда осталось эхо минувших веков.

Затем наш путь простирается через ущелье Маска. Обычная для местных жителей поездка по дорогам на высоте шестисот метров для туристов становится головокружительным путешествием! Захватывающий вид вокруг — нависшие горы ⛰️, крутые повороты, и небо, настолько близкое, что создается ощущение полета. Повсюду проглядывают цветастые крыши домиков, иногда расположенные в таких низинах и на таких высотах, что диву даешься как далека от этих мест рука цивилизации! Но есть у этого края и другие секреты. Как гласят легенды, здесь когда-то ступала нога пиратов, в замысловатых лабиринтах из троп и камней, поведает предание, до сих пор спрятаны сокровища с награбленных кораблей. Так что, если что-то ярко блеснет на солнце ☀️, то может это не только плоды разыгравшейся фантазии, а то, что на память о себе оставили грозные пираты!

Впрочем, от легенд — к реальным историям. Дорога приведет нас к рыбацкому городку Гарачико. Это повествование о взлете и падении. Сотни лет назад город считался главными морскими воротами острова. Мужчины с бородой без устали разгружали здесь мешки с сахаром и прочей провизией, все вокруг утопало в роскоши и достатке. Но однажды сюда пришла большая беда. С гор спустились потоки лавы и навсегда изменили историю некогда цветущего города. Лава подступала медленно и люди спаслись, однако погребенными под ней остались прекрасные дома и улицы. Со временем жители восстановили облик города, но былое величие ушло безвозвратно…

А вот повода для грусти в Икод дэ лос винос у вас точно не будет! Это — винная столица ⭐️ острова. Канарцы — мастера в изготовлении этого напитка, который испокон веков украшал столы королей и знатных особ! И правда — вина, что вы продегустируете, достойны особ самых благородных кровей. Многие из сортов встречаются только здесь, потому шанс распробовать их вкус — уникален.

Уникальна и местная достопримечательность — Драконовое дерево 🌲. Высотой в двадцать с лишним метров, возрастом — больше тысячелетия! Вид его внушает почтение — в переплетенных ветвях — многовековая мудрость. Менялись люди, бежала вперед история, бушевал океан, обнажали нутро вулканы — дерево все росло и крепло, оставаясь символом неизменности. Весь город пропитан стариной и солнцем. На площадях тянутся ввысь причудливые растения, загорелые и улыбающиеся люди не спеша прогуливаются по улочкам, звенят бокалы, слышен смех и что-то от тех веков незримо разлито в воздухе… Это место для романтиков, которые вдохновляются красотой. После прогулки по древним местам, вы непременно нагуляете аппетит.

Сохраняя впечатления от местного своеобразия, завернем мы конечно в ресторан с местной кухней. Только опытный проводник знает где поесть так, что пальчики оближешь. Канарцы — люди душевного размаха и готовят они также — вкладывая душу в каждое блюдо, а уж без восторженных отзывов канарской кухне 🥧 не обойдется ни один путеводитель по острову! Свежие морепродукты и сочное мясо, ароматные десерты и искусно подобранные вина! Здесь обед — это искусство.

А вот подзаряд духовный вам гарантирован в Канделярии. Ее называют духовной столицей острова. На главной площади в ряд выстроились гигантские скульптуры гуанчи — девять правителей. Статуи на фоне океана и неба смотрятся внушительно и грозно. Словно отголоски великих времен, приковывая взгляд, как напоминание о борьбе и власти, о том, что предшествовало спокойствию современности. Величием поражает и храм. Базилика — место, где хочется или молчать или говорить шепотом, такая там атмосфера. Высокие потолки и картины с сюжетами Средневековья, а священная для каждого островитянина — скульптура Черноликой девы Канделярии. Тысячи людей приходят сюда, чтобы ощутить то светлое чувство, что называют внутренним возрождением, помолчать о своем, а затем уйти задумчивыми и словно светящимися изнутри…

Такой получится наша экскурсия по самым живописным уголкам острова. Это станет и вдохновением, и зарядом бодрости, и яркими впечатлениями и красочными фото, что потом пересматривая в который раз, вы снова ненадолго вернетесь в сказку острова вечной весны!