1 отзыв оставили туристы

В наших планах посещение основных знаковых мест Тенерифе и что безусловно приятно — каждое место, каждый городок, каждая смотровая площадка, по своему уникальны и неповторимы.

РЕКОМЕНДУЮ этот маршрут для старта экскурсионной программы, именно эта поездка позволит составить вам свое мнение о Тенерифе! Мы не будем ездить по сувенирным лавкам и магазинам, чтобы полностью сконцетрироваться на самых удивительных и весомых аспектах природы и жизни острова, за которые его так любят туристы и местные жители.

Впереди у нас город 🏙️ Santiago del Teide, который расположился у подножья горного массива Тено, в окружения виноградников, этот город чудом уцелел, в результате крайнего извержения вулкана в 1909 году, поэтому здесь можно увидеть самые свежие лавовые потоки, безусловно, в застывшем состоянии!

Именно отсюда берет свое начало дорога, в знаменитую деревушку Masca, которую местные шутливо называют «5 километров страха», из-за узкой проезжей части и змееобразных поворотов. Не смотря на свои резкие виражи, которые вы не заметите благодаря моей манере вождения и соблюдения скоростного режима, этот маршрут прежде всего удивляет своими невероятными панорамными видами, выразительной природой и конечно же атмосферой в этой пиратской деревушке. Почему пиратской, спросите вы? Потому что из-за своего скрытого в ущелье расположения, в свое время пираты отсиживались, разделяя награбленное именно тут. Приписывают даже, что такой известный в свое время пират Барборосса, тоже скрывался здесь. И до сих пор многие уверены, что в этих окрестностях зарыты несметные залежи золота, которые убегая отсюда не успели собрать пираты. В этой местности, удасться совершить великолепные снимки со смотровых площадок и прочувствовать всю энергетику и привлекательность горного массива Тено. В особо ясные дни, мы сможем лицезреть несколько соседних островов, а это поистине удивляет.

Вместе с первыми яркими впечатлениями, мы поедем через горный массив Тено, в сторону города Буэнависта Дель Норте, который имеет в своем арсенале удивительно красивую прибрежную линию с сумасшедшими волнами и идеально подстриженные гольф поля оливкового цвета. Здесь здорово прогуляться 👣 по аккуратной тропинке, вдоль бушующей Атлантики и при желании отведать настоящий Канарский кофе — баракито, сидя за столиком на открытом воздухе и наблюдая всю эту неземную красоту!

Чуть позже мы найдем малоизвестный, но впечатляющий скелет кашалота и искупаемся в вулканических бассейнах с океанической водой, любуясь восхитительными панорамами

Далее мы посетим город Гарачико — который абсолютно точно может считаться одним из самых красивых 🤩 городов всего Архипелага, но у этого места слава самого «несчастливого» города, все беды и катастрофы по какой-то неведомой причине происходили именно здесь…. подробнее об этом, вы узнаете во время нашего путешествия. А пока у вас есть время сделать великолепные кадры, стоя на застывших валунах той самой лавы, которая свела на нет могущество и благосостояние местных жителей несколько столетий назад.

Следующим пунктом нашей программы станет знаменитый Икод-де лос Винос, город 16 века, возникший благодаря Испанцам, с великолепной архитектурой и уютной атмосферой. В этой местности расположилось знаменитое дерево-дракон, которое является одним из самых старейших живых организмов на Земле. Здесь, у вас будет возможность, прогуляться по историческому центру одного из самых старинных городов Тенерифе, и не смотря на его скромные размеры- душевная атмосфера, оригинальная архитектура и особый шарм-не оставят вас равнодушными.

В этой же местности, находятся самые известные винные погреба Тенерифе, тут вы сможете насладиться самыми яркими вкусовыми букетами вин(Мальвасия, Афрутадо, Фризанте) и ликеров со всего архипелага, а паузы между бокалами мы заполним поеданием козьих сыров с соусами Мохо, дегустацией варенья и пальмового мёда. Вы же помните, что наша экскурсия ⛳ индивидуальная? А это значит, что и дегустация должна быть индивидуальной, в приватном пространстве, с особым вниманием хозяина винодельни и с лучшей продукцией, которую можно встретить на острове 🏝️ пунктом на нашей экскурсионной карте, после столь длинного путешествия, станет обед в настоящем Канарском ресторане. Хозяин ресторана Санти любезно предложит нам типичные закуски и основные блюда, присущие данной местности, домашнее вино 🍷 в нелимитированных количествах и десерт 🍪. Во время обеда будет возможность полюбоваться великолепным панорамным видом