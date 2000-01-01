Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

В истории 📖 и экономике Тенерифе не последнее место занимает виноделие. На острове 🏝️ существует пять винодельческих регионов (deniminacion origen), контролируемых по происхождению и четыре из них находятся на севере острова, сюда мы и отправимся. Первую остановку мы сделаем в Музее винограда и вина Тенерифе, что расположен в городке Эль-Саусал. Здесь мы ознакомимся с историей виноградарства и виноделия на острове и сможем продегустировать лучшие образцы этого замечательного напитка, дегустация (опционно). Далее наш путь лежит в Икод-де-лос-Винос — город 🏙️, негласно являющийся винной столицей ⭐️ острова. Здесь в бодегах, которые существуют не одно столетие Вы сможете продегустировать и если захотите, купить вино 🍷 всех восьми наименований контролируемых по происхождению существующих на архипелаге. Среди которых знаменитое вино Мальвазия с Лансароте и эксклюзивное Теа с Ла-Пальмы — выдержанное в бочках из канарской сосны. В Икод-де-лос-Винос также мы сможем посмотреть самую старую на земле драцену (род растений семейства Спаржевые), являющуюся одним из символов острова, которую здесь называют Драконово дерево 🌲. Отсюда, из Икод-де-лос-Винос мы выезжаем к месту пикника, который мы устроим в одном из вулканических кратеров под названием Ла-Кальдера, коими так богат Тенерифе, как впрочем и все Канарские острова. Ла-Кальдера расположен в густом сосновом лесу на северном склоне Тейде. В этом прекрасно оборудованном месте для проведения пикников под сочное, зажаренное, ароматное мясо и оригинальные блюда канарской кухни 🥧 мы продолжим дегустацию Канарского вина.