Светлана Ш. проводит ещё 5 экскурсий

Вы когда-нибудь мечтали оказаться в сказке? Например, в детстве? Жить на острове 🏝️, где всегда тепло, вокруг океан, вы бродите среди маленьких аккуратных домиков, вам улыбаются люди с неповторимым заразительным смехом, а по вечерам на пристани загораются огоньки, шумят о чем-то древние деревья-гиганты и в воздухе словно разлито ощущение свободы, а самые высокие точки — это вулканы, свирепые, необузданные когда-то и затихшие сейчас? Я — да. И теперь понимаю, что такое место на земле есть.

Добро пожаловать на Тенерифе. Здесь я живу несколько лет и верю, что остров отвечает мне взаимной любовью как живое существо. Об этом я и хотела бы рассказать вам, стать проводником в этот мир волшебной красоты, ярких красок, могучих деревьев, пестрых животных и о чем-то по ночам бормочущего океана. Потому и выбрала профессию — гид. На планете много удивительных мест и я рада, что одно из них — мой дом. Представьте — пляж 🏖️ длиной в полтора километра, золотистый песок, завезённый прямиком из Сахары и омываемый десятилетиями ласковой океанической волной. Называется это великолепие — пляж Лас Териситас. Почти на всех остальных пляжах Тенерифе песок отличается — он тёмный, вулканический, а здесь словно обволакивает ноги, вьётся вокруг них как довольная кошка. Вид с высоты, куда мы отправимся — просто нечто космическое. Он достоин быть на брошюрах всех глянцевых журналов о путешествиях. Кромка рассыпчатого песка и бесконечная гладь океана. Ощущение, что вы на краю света.

Таганана. Что интересного в этой местности? С полной уверенностью отвечу — всё! Самые лучшие ресторанчики, в которых всегда поют, смеются — это непередаваемая атмосфера настоящей Испании, её жители с их непосредственностью и гостеприимством и, конечно, умением накормить самого капризного туриста так, что вы ещё не раз после расскажете друзьям какую великолепную рыбу 🐟 и сочный салат, лучшее блюдо из осьминогов подают в этих живописных краях. А перед этим аппетит мы нагуляем, бродя по скалам над океаном, там, где своих владельцев ожидают потёртые от времени лодки, а на диком пляже бесстрашная молодёжь покоряет волны. Поистине — место, окутанное загадочностью и счастьем, которое не может не согреть каждого, кто там побывает. Это одно из старейших поселений острова. А добираться до этого тихого укромного уголка нужно через крутые горы ⛰️, вид которых внушает почтение и чувство абсолютной свободы — с высоких склонов вы увидите как вокруг рассыпаны маленькие яркие домики, словно затерянные во времени и при этом неподвластные ему. Теперь закройте глаза и прислушайтесь к песням, что поют листья деревьев с высокими кронами — умиротворение — чистое без примесей. Эта местность ждёт мечтателей, романтиков и тех, кто жаждет познать и вобрать в себя естественную красоту мира.

Заповедник Анага. Наша следующая остановка. Ландшафт с деревьями-великанами, растениями, что в наших ботанических книгах не увидишь, а облака там словно присматриваются к туристам с интересом — настолько близко нависает над вами эта белоснежная шапка сахарной ваты. Природный парк 🌳 занимает почти десятую часть площади Тенерифе с северо-восточной стороны острова. Здесь сохранились древнейшие реликтовые леса. В лесах Анаги вы увидите деревья изогнутой формы, причудливо переплетённые между собой, как будто застывшие в вечных объятьях. Это похоже на место из старинных легенд, где вот-вот из-за поворота выйдет приветливое сказочное существо, о которых нам когда-то рассказывали в невероятных историях. Но встретит вас только тишина, наполняющая душу спокойствием и чем-то необъяснимо светлым — печальным и радостным одновременно. Говорят — путешествие меняет человека. Мы становимся мудрее, наш кругозор — шире, мысли — глубже. Зависит это и от мест, в которых приходится побывать. Это тот самый случай. Поездка, которая даст вам силы и вдохновения до нового водоворота впечатлений. Я говорю так, потому что когда-то и мне довелось немного измениться, побывав там, куда я хочу вас пригласить. Впрочем, вы знаете сами — лучше один раз побывать, чем сто раз услышать.