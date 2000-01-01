Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Сумку не забудьте, рюкзак тоже подойдёт, главное, чтобы пустой был, чтобы было куда сокровища складывать! Да-да, именно так, мы с Вами как-никак отправляемся в деревню Маска! Там, для хорошего старта, продегустируем на 100% аутентичный канарский кофе — барракито, который по заверениям самих канарцев, «пробуждает чувства». Ну что ж, чувства разбудили, дальше будет интересней — наш путь проляжет по самой пиратской на архипелаге, петляющей по дну ущелья Маска, тропе, которая выведет нас с Вами на пляж 🏖️ Маска. Он расположен в одноимённой бухте, которая спряталась от посторонних глаз между вздымающимися к небесам скалами Лос-Гигантес. По легенде, которую местные жители сохранили до наших дней, именно эту бухту использовали пираты, для того, чтобы спрятать от всевидящего ока закона свои быстроходные суда. А, непосредственно в ущелье, происходила делёжка добычи, часть которой до сих пор спрятана где-то здесь, в этом самом ущелье. Вот тут-то Вам сумки и понадобятся. Возвращаемся мы с Вами по морю, так с сокровищами удобнее, в Пуэрто-дель-Сантьяго, а по дороге ещё и понаблюдаем за дельфинами или китами, коих в пребрежных водах обитает немало.