Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

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В гости к Весёлому Роджеру

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Если в детстве вы любили и до сих интересуетесь историями про пиратов — эта экскурсия ⛳ точно для вас.

Нас ждет путь в деревню Маска, прогулявшись по которой, мы отправимся дальше, в ущелье Маска.

Это место по легенде служило тайником, где пираты делили и хранили свою добычу.

Далее, тропа выведет нас к одноименной бухте и пляжу, скрытому величественными скалами Лос-Гигантес.

Возвращаемся в Пуэрто-дель-Сантьяго по морю, наблюдая за резвящимися дельфинами и китами.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €85 за человека

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В гости к Весёлому Роджеру
В гости к Весёлому Роджеру
Сумку не забудьте, рюкзак тоже подойдёт, главное, чтобы пустой был, чтобы было куда сокровища складывать! Да-да, именно так, мы с Вами как-никак отправляемся в деревню Маска! Там, для хорошего старта, продегустируем на 100% аутентичный канарский кофе — барракито, который по заверениям самих канарцев, «пробуждает чувства». Ну что ж, чувства разбудили, дальше будет интересней — наш путь проляжет по самой пиратской на архипелаге, петляющей по дну ущелья Маска, тропе, которая выведет нас с Вами на пляж 🏖️ Маска. Он расположен в одноимённой бухте, которая спряталась от посторонних глаз между вздымающимися к небесам скалами Лос-Гигантес. По легенде, которую местные жители сохранили до наших дней, именно эту бухту использовали пираты, для того, чтобы спрятать от всевидящего ока закона свои быстроходные суда. А, непосредственно в ущелье, происходила делёжка добычи, часть которой до сих пор спрятана где-то здесь, в этом самом ущелье. Вот тут-то Вам сумки и понадобятся. Возвращаемся мы с Вами по морю, так с сокровищами удобнее, в Пуэрто-дель-Сантьяго, а по дороге ещё и понаблюдаем за дельфинами или китами, коих в пребрежных водах обитает немало.
Начало и место завершения
🚩 Santa Cruz de Tenerife
В гости к Весёлому Роджеру
В гости к Весёлому Роджеру
В гости к Весёлому Роджеру
В гости к Весёлому Роджеру
В гости к Весёлому Роджеру
В гости к Весёлому Роджеру
В гости к Весёлому Роджеру

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
Вадим Ф.
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