1 чел. По популярности Пешая 3 часа 116 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами €160 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 94 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Толедо - история, к которой можно прикоснуться Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города Начало: По договоренности €170 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Ночная магия Толедо: индивидуальная экскурсия Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление €130 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Толедо

