Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Сегодня в 19:00
24 сен в 15:00
€160 за всё до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:30
25 сен в 09:30
€170 за всё до 4 чел.
Ночная магия Толедо: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
27 сен в 19:00
28 сен в 19:00
€130 за всё до 4 чел.
