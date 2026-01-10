Иван проводит ещё 1 экскурсию

Во время экскурсии по Толедо можно не только увидеть произведения Эль Греко, но и прогуляться по местам, где он жил и творил.Посетите музей Эль Греко, церковь Святого Фомы с его

знаменитым полотном «Погребение графа Оргаса» и Кафедральный Собор Толедо, где хранится большая коллекция его работ. Дополнительно можно посетить монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, госпиталь Тавера и музей Санта Круз. Приезжайте и окунитесь в атмосферу великого Толедо, следуя по стопам Эль Греко

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Поразительно, как совпадает нынешний облик города (Толедо) с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.

Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. (…) И вот тогда, погружаясь в истоки толедского мифа, приходишь к выводу, что Толедо — город и легенда — это Эль Греко».

Петр Вайль. «Гений места».

Что вас ожидает

Прогулка по местам Эль Греко

Именно в Толедо живописец провел самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот: многие места в городе связаны с личной жизнью художника. Во время этой экскурсии мы предлагаем вам посетить:

Музей Эль Греко.

Церковь Святого Фомы. Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют до сих пор, как перед священной реликвией храма.

И конечно же — Кафедральный Собор Толедо, в сакристии которого находится большая коллекция полотен великого художника.

Дополнительные объекты

Экскурсия может быть продолжена, если помимо основных монументов, вы желаете посетить и другие, не менее интересные объекты.

Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо. Роспись заалтарного образа церкви этого монастыря -был одним из первых заказов Эль Греко в Толедо. В этом же монастыре мастер был похоронен в монастырском склепе.

Госпиталь Тавера. Оформление заалтарного образа церкви этого госпиталя- один из последних заказов Эль Греко.

Музей Санта Круз, где также выставлены полотна великого художника.

Приезжайте, будет интересно!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы можем встретить вас на одном из вокзалов или холе вашего отеля в Толедо

В одну экскурсию можно включить посещение не более 3-х монументов или музеев. Во всех заявленных для посещения монументах мы проводим полноценные экскурсии.

Надо иметь в виду, что все перечисленные монументы открыты для посещения в разное время, поэтому время и маршрут стоит обговаривать заранее

Стоимость билетов в музеи оплачиваются отдельно. Обязательно напишите, что вам интересно!

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