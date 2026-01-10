Иван проводит ещё 1 экскурсию

🎨 Уникальная возможность увидеть произведения Эль Греко
🏛️ Посещение исторических мест Толедо
🚶♂️ Индивидуальная экскурсия с гидом
🖼️ Большая коллекция полотен в Кафедральном Соборе
🏰 Дополнительные объекты для посещения
Что можно увидеть
Музей Эль Греко
Церковь Святого Фомы
Кафедральный Собор Толедо
Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо
Госпиталь Тавера
Музей Санта Круз
Описание экскурсии
«Поразительно, как совпадает нынешний облик города (Толедо) с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.
Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. (…) И вот тогда, погружаясь в истоки толедского мифа, приходишь к выводу, что Толедо — город и легенда — это Эль Греко».
Петр Вайль. «Гений места».
Что вас ожидает
Прогулка по местам Эль Греко
Именно в Толедо живописец провел самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот: многие места в городе связаны с личной жизнью художника. Во время этой экскурсии мы предлагаем вам посетить:
Музей Эль Греко.
Церковь Святого Фомы. Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют до сих пор, как перед священной реликвией храма.
И конечно же — Кафедральный Собор Толедо, в сакристии которого находится большая коллекция полотен великого художника.
Дополнительные объекты
Экскурсия может быть продолжена, если помимо основных монументов, вы желаете посетить и другие, не менее интересные объекты.
Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо. Роспись заалтарного образа церкви этого монастыря -был одним из первых заказов Эль Греко в Толедо. В этом же монастыре мастер был похоронен в монастырском склепе.
Госпиталь Тавера. Оформление заалтарного образа церкви этого госпиталя- один из последних заказов Эль Греко.
Музей Санта Круз, где также выставлены полотна великого художника.
Приезжайте, будет интересно!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы можем встретить вас на одном из вокзалов или холе вашего отеля в Толедо
В одну экскурсию можно включить посещение не более 3-х монументов или музеев. Во всех заявленных для посещения монументах мы проводим полноценные экскурсии.
Надо иметь в виду, что все перечисленные монументы открыты для посещения в разное время, поэтому время и маршрут стоит обговаривать заранее
Стоимость билетов в музеи оплачиваются отдельно. Обязательно напишите, что вам интересно!
Дополнительные опции
В данную стоимость включена панорамная часть экскурсии на нашем авто (для групп до 4 человек). Для групп свыше 4-х человек панорамная часть оплачивается отдельно.
Возможна экскурсия для групп более 4-х человек. В этом случае стоимость экскурсии уточнятся.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Толедо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1141 туриста
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван.
Почему я лучший гид в Толедо?
Потому что я влюблен в Толедо.
Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города.
Потому что я вкладываю в читать дальшеуменьшить
это всю свою душу и сердце.
Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь
традиции и легенды Толедо.
Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Р
Рязанова
Отличная экскурсия! Иван — очень профессиональный и увлечённый гид, который интересно и доступно рассказал о жизни и творчестве Эль Греко. Маршрут продуман, подача живая, время пролетело незаметно. Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему понять Толедо и его великого художника. ☀️
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо. Все очень понравилось: и маршрут, и рассказ, все было очень хорошо организовано, на все вопросы были ответы. Уехали из Толедо в полном восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
Anastasia
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
Вам был полезен этот отзыв?
Новгородова
Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много интересной информации, прошли насыщенный маршрут, и мы тоже влюбились в Толедо. Хочется верить, что мы ещё туда вернёмся)
Вам был полезен этот отзыв?
Karina
Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас в старые времена. Отлиный маршрут, который показывает насыщенные улицы Толедо, и весь вид города, что очень помогает навигировать туристам после экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Николай
Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Толедо
Похожие экскурсии на «Эль Греко - великий художник из Толедо»