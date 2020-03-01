Иван проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Эль Греко — великий художник из Толедо

Взглянуть на город через творчество знаменитого живописца, скульптора и архитектора

Иван
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Иван – ваш гид
Во время экскурсии вы не только исследуете произведения Эль Греко, но и совершите прогулку по городу, которая поможет лучше представить «тот Толедо», где столько лет жил и творил художник.

А его бессмертные полотна помогут передать дух того времени, дух великого Толедо.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Эль Греко — великий художник из Толедо
Эль Греко — великий художник из Толедо

«Поразительно, как совпадает нынешний облик города (Толедо) с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.

Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. (…) И вот тогда, погружаясь в истоки толедского мифа, приходишь к выводу, что Толедо — город и легенда — это Эль Греко».

Петр Вайль “Гений места”

Что вас ожидает

Прогулка по местам Эль Греко
Именно в Толедо живописец провел самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот: многие места в городе связаны с личной жизнью художника. Во время этой экскурсии мы предлагаем вам посетить:

  • Музей Эль Греко.
  • Церковь Святого Фомы. Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют до сих пор, как перед священной реликвией храма.
  • И конечно же — Кафедральный Собор Толедо, в сакристии которого находится большая коллекция полотен великого художника.

Дополнительные объекты

  • Экскурсия может быть продолжена, если помимо основных монументов, вы желаете посетить и другие, не менее интересные объекты.
  • Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо. Роспись заалтарного образа церкви этого монастыря -был одним из первых заказов Эль Греко в Толедо. В этом же монастыре мастер был похоронен в монастырском склепе.
  • Госпиталь Тавера. Оформление заалтарного образа церкви этого госпиталя- один из последних заказов Эль Греко.
  • Музей Санта Круз, где также выставлены полотна великого художника.

Приезжайте, будет интересно!

Организационные детали

  • Стоимость билетов в музеи оплачиваются отдельно. Обязательно напишите, что вам интересно!
  • Надо иметь в виду, что все перечисленные монументы открыты для посещения в разное время, поэтому время и маршрут стоит обговаривать заранее.
  • В одну экскурсию можно включить посещение не более 3-х монументов или музеев.
  • Во всех заявленных для посещения монументах мы проводим полноценные экскурсии.
  • Мы можем встретить вас на одном из вокзалов или холе вашего отеля в Толедо.
  • В данную стоимость включена панорамная часть экскурсии на нашем авто (для групп до 4 человек). Для групп свыше 4-х человек панорамная часть оплачивается отдельно.
  • Возможна экскурсия для групп более 4-х человек. В этом случае стоимость экскурсии уточнятся.
  • Данная экскурсия возможна с трансфером из Мадрида в Толедо и обратно на нашем автомобиле. Стоимость трансфера оплачивается отдельно.
Эль Греко — великий художник из Толедо
Эль Греко — великий художник из Толедо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван. Почему я лучший гид в Толедо? Потому что я влюблен в Толедо. Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города. Потому что я вкладываю в это всю свою душу и сердце. Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь традиции и легенды Толедо. Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Иван проводит ещё 1 экскурсию

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Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
На моей авто-пешеходной экскурсии по Толедо вы узнаете не только историю самого города, но и всей страны! Монастыри и церкви, дворцы и узкие переулочки, древние развалины и музеи — из всего этого многообразия архитектурных памятников в Толедо у вас сложится образ подлинно испанского города с особым характером и судьбой.

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