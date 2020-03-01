Иван проводит ещё 1 экскурсию

«Поразительно, как совпадает нынешний облик города (Толедо) с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.
Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. (…) И вот тогда, погружаясь в истоки толедского мифа, приходишь к выводу, что Толедо — город и легенда — это Эль Греко».
Петр Вайль “Гений места”
Прогулка по местам Эль Греко
Именно в Толедо живописец провел самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот: многие места в городе связаны с личной жизнью художника. Во время этой экскурсии мы предлагаем вам посетить:
Дополнительные объекты
Приезжайте, будет интересно!