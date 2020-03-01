Иван проводит ещё 1 экскурсию

«Поразительно, как совпадает нынешний облик города (Толедо) с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.

Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. (…) И вот тогда, погружаясь в истоки толедского мифа, приходишь к выводу, что Толедо — город и легенда — это Эль Греко».

Петр Вайль “Гений места”

Что вас ожидает

Прогулка по местам Эль Греко

Именно в Толедо живописец провел самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот: многие места в городе связаны с личной жизнью художника. Во время этой экскурсии мы предлагаем вам посетить:

Музей Эль Греко.

Церковь Святого Фомы. Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют до сих пор, как перед священной реликвией храма.

И конечно же — Кафедральный Собор Толедо, в сакристии которого находится большая коллекция полотен великого художника.

Дополнительные объекты

Экскурсия может быть продолжена, если помимо основных монументов, вы желаете посетить и другие, не менее интересные объекты.

Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо. Роспись заалтарного образа церкви этого монастыря -был одним из первых заказов Эль Греко в Толедо. В этом же монастыре мастер был похоронен в монастырском склепе.

Госпиталь Тавера. Оформление заалтарного образа церкви этого госпиталя- один из последних заказов Эль Греко.

Музей Санта Круз, где также выставлены полотна великого художника.

Приезжайте, будет интересно!