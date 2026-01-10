Иван проводит ещё 1 экскурсию

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Эль Греко - великий художник из Толедо

Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
Во время экскурсии по Толедо можно не только увидеть произведения Эль Греко, но и прогуляться по местам, где он жил и творил.

Посетите музей Эль Греко, церковь Святого Фомы с его
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знаменитым полотном «Погребение графа Оргаса» и Кафедральный Собор Толедо, где хранится большая коллекция его работ.

Дополнительно можно посетить монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, госпиталь Тавера и музей Санта Круз. Приезжайте и окунитесь в атмосферу великого Толедо, следуя по стопам Эль Греко

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная возможность увидеть произведения Эль Греко
  • 🏛️ Посещение исторических мест Толедо
  • 🚶‍♂️ Индивидуальная экскурсия с гидом
  • 🖼️ Большая коллекция полотен в Кафедральном Соборе
  • 🏰 Дополнительные объекты для посещения
Эль Греко - великий художник из Толедо
Эль Греко - великий художник из Толедо
Эль Греко - великий художник из Толедо

Что можно увидеть

  • Музей Эль Греко
  • Церковь Святого Фомы
  • Кафедральный Собор Толедо
  • Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо
  • Госпиталь Тавера
  • Музей Санта Круз

Описание экскурсии

«Поразительно, как совпадает нынешний облик города (Толедо) с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.

Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. (…) И вот тогда, погружаясь в истоки толедского мифа, приходишь к выводу, что Толедо — город и легенда — это Эль Греко».

Петр Вайль. «Гений места».

Что вас ожидает

Прогулка по местам Эль Греко

Именно в Толедо живописец провел самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот: многие места в городе связаны с личной жизнью художника. Во время этой экскурсии мы предлагаем вам посетить:

  • Музей Эль Греко.
  • Церковь Святого Фомы. Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют до сих пор, как перед священной реликвией храма.
  • И конечно же — Кафедральный Собор Толедо, в сакристии которого находится большая коллекция полотен великого художника.

Дополнительные объекты

  • Экскурсия может быть продолжена, если помимо основных монументов, вы желаете посетить и другие, не менее интересные объекты.
  • Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо. Роспись заалтарного образа церкви этого монастыря -был одним из первых заказов Эль Греко в Толедо. В этом же монастыре мастер был похоронен в монастырском склепе.
  • Госпиталь Тавера. Оформление заалтарного образа церкви этого госпиталя- один из последних заказов Эль Греко.
  • Музей Санта Круз, где также выставлены полотна великого художника.

Приезжайте, будет интересно!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы можем встретить вас на одном из вокзалов или холе вашего отеля в Толедо
  • В одну экскурсию можно включить посещение не более 3-х монументов или музеев. Во всех заявленных для посещения монументах мы проводим полноценные экскурсии.
  • Надо иметь в виду, что все перечисленные монументы открыты для посещения в разное время, поэтому время и маршрут стоит обговаривать заранее
  • Стоимость билетов в музеи оплачиваются отдельно. Обязательно напишите, что вам интересно!

Дополнительные опции

  • В данную стоимость включена панорамная часть экскурсии на нашем авто (для групп до 4 человек). Для групп свыше 4-х человек панорамная часть оплачивается отдельно.
  • Возможна экскурсия для групп более 4-х человек. В этом случае стоимость экскурсии уточнятся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Толедо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1141 туриста
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван. Почему я лучший гид в Толедо? Потому что я влюблен в Толедо. Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города. Потому что я вкладываю в
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это всю свою душу и сердце. Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь традиции и легенды Толедо. Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия! Иван — очень профессиональный и увлечённый гид, который интересно и доступно рассказал о жизни и творчестве Эль Греко.
Маршрут продуман, подача живая, время пролетело незаметно. Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему понять Толедо и его великого художника. ☀️
Отличная экскурсия! Иван — очень профессиональный и увлечённый гид, который интересно и доступно рассказал о жизни и творчестве Эль Греко.
Отличная экскурсия! Иван — очень профессиональный и увлечённый гид, который интересно и доступно рассказал о жизни и творчестве Эль Греко.
Отличная экскурсия! Иван — очень профессиональный и увлечённый гид, который интересно и доступно рассказал о жизни и творчестве Эль Греко.
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Ольга
Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.
Все очень понравилось: и маршрут, и рассказ, все было очень хорошо организовано, на все вопросы были ответы.
Уехали из Толедо в полном восторге.
Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.
Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.
Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.
Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.
Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.
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Anastasia
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
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Новгородова
Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много интересной информации, прошли насыщенный маршрут, и мы тоже влюбились в Толедо. Хочется верить, что мы ещё туда вернёмся)
Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много
Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много
Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много
Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много
Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много
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Karina
Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас в старые времена. Отлиный маршрут, который показывает насыщенные улицы Толедо, и весь вид города, что очень помогает навигировать туристам после экскурсии.
Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас
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Н
Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
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