Индивидуальная
до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
10 окт в 10:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
15 окт в 15:00
16 окт в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шалом из Толедо: экскурсия по еврейскому кварталу и синагогам
Исторические памятники Толедо: от синагоги Санта Мария ла Бланка до монастыря Сан Хуан де лос Рейес
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Толедо
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Толедо в октябре 2025
Сейчас в Толедо в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 180. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Толедо (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 215 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь