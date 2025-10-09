Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Толедо на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 94 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Толедо - история, к которой можно прикоснуться Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города Начало: По договоренности €170 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 118 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами €160 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Шалом из Толедо: экскурсия по еврейскому кварталу и синагогам Исторические памятники Толедо: от синагоги Санта Мария ла Бланка до монастыря Сан Хуан де лос Рейес Начало: По договоренности €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Толедо

