2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам не очень нравятся музеи? Вы устали от зноя и жары? И все же хотите увидеть новые города и получить массу приятных впечатлений. Тогда мое предложение для вас. Останьтесь в Толедо на ночь. И давайте прогуляемся по городу в свете вечерних огней.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей

Программа

Недальновидность некоторых туристов — приезжать в Толедо на один день, ведь ночь в старом городе просто волшебна.

Ночное освещение в Толедо приятно вас порадует! Вы можете гулять по городу всю ночь! Медленная прогулка по мощеным улицам откроет вам другой город, отличный от города с дневной шумной суетой. Вы окунетесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где лабиринты узких улочек, переходов, переплетение трех культур заставят вас забыть о XXI веке. Толедо — город, который навсегда останется загадкой, город, который хранит тысячи тайн, сказаний и секретов.

Вид на мост Алькантара и мост Сан Мартин в мягком ночном освещении не оставят вас равнодушными. Как не оставят равнодушными истории и легенды старого города.

Кроме того, мы можем проехаться вдоль реки Тахо с видом на вечерний Толедо, мерцающий огнями Алькасар и Кафедральный собор.