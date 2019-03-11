2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Недальновидность некоторых туристов — приезжать в Толедо на один день, ведь ночь в старом городе просто волшебна.
Ночное освещение в Толедо приятно вас порадует! Вы можете гулять по городу всю ночь! Медленная прогулка по мощеным улицам откроет вам другой город, отличный от города с дневной шумной суетой. Вы окунетесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где лабиринты узких улочек, переходов, переплетение трех культур заставят вас забыть о XXI веке. Толедо — город, который навсегда останется загадкой, город, который хранит тысячи тайн, сказаний и секретов.
Вид на мост Алькантара и мост Сан Мартин в мягком ночном освещении не оставят вас равнодушными. Как не оставят равнодушными истории и легенды старого города.
Кроме того, мы можем проехаться вдоль реки Тахо с видом на вечерний Толедо, мерцающий огнями Алькасар и Кафедральный собор.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван.
Почему я лучший гид в Толедо?
Потому что я влюблен в Толедо.
Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города.
Потому что я вкладываю в это всю свою душу и сердце.
Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь
традиции и легенды Толедо.
Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна! )
Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы, то после экскурсии с Иваном вы будете знать намного больше: тут и легенды, и истории, и всё это так здорово запоминается и вдохновляет на чтение исторической литературы после возвращения домой.
Во-вторых, общение с хорошим человеком - это всегда чудесно. А когда человек рассказывает о том, чем он искренне увлечен, - вдвойне.
Ну и бонусом для одиноких путешественников вроде меня - вам не будет страшно в одиночестве бродить по почти полуночному лабиринту Толедо:)
Highly recommended!
Rita
2 июля 2017
Нам очень понравилась экскурсия с Иваном по Толедо, несмотря на то ,что начиналась буря (частично потому,что он предусмотрительно приготовил зонтик и плащи) . Иван замечательно владеет материалом и рассказал и показал нам много интересного и вообще он очень положительный человек. С удовольствием приедем снова и закажем другую экскурсию с ним. Рита,Офира,Славик.
Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
На моей авто-пешеходной экскурсии по Толедо вы узнаете не только историю самого города, но и всей страны! Монастыри и церкви, дворцы и узкие переулочки, древние развалины и музеи — из всего этого многообразия архитектурных памятников в Толедо у вас сложится образ подлинно испанского города с особым характером и судьбой.
Взглянуть на город через творчество знаменитого живописца, скульптора и архитектора
Во время экскурсии вы не только исследуете произведения Эль Греко, но и совершите прогулку по городу, которая поможет лучше представить «тот Толедо», где столько лет жил и творил художник. А его бессмертные полотна помогут передать дух того времени, дух великого Толедо.
Знакомство с историей и культурой испанских иудеев на прогулке по бывшему еврейскому кварталу
Когда-то очень давно Толедо считался испанским Иерусалимом. Этому способствовало процветание «еврейского квартала», в котором на то время возвышалось более десятка синагог. Во время экскурсии вы посетите сохранившиеся памятники того времени и познакомитесь с культурой испанских иудеев.
Прогулка по средневековому городу, где история застыла в камне
Толедо — это город-музей под открытым небом. На моей экскурсии вы пройдете по лабиринту узких улочек, полюбуетесь удивительной архитектурой Старого города, увидите захватывающие панорамы Толедо. Я расскажу о переплетении трёх культур этого города, покажу, где и как происходили самые значимые события, и объясню, чем отличается нрав горожан от остальных испанцев.