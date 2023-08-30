2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ночное освещение создаст волшебную атмосферу, а виды
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Волшебная атмосфера ночного города
- 🌉 Виды на мосты Алькантара и Сан Мартин
- 🏰 Мерцающий Алькасар и Кафедральный собор
- 🌌 Прогулка по узким улочкам старого города
- 🚶♂️ Индивидуальный формат экскурсии
Что можно увидеть
- Мост Алькантара
- Мост Сан Мартин
- Алькасар
- Кафедральный собор
Описание экскурсии
Программа
Недальновидность некоторых туристов — приезжать в Толедо на один день, ведь ночь в старом городе просто волшебна.
Ночное освещение в Толедо приятно вас порадует! Вы можете гулять по городу всю ночь! Медленная прогулка по мощеным улицам откроет вам другой город, отличный от города с дневной шумной суетой. Вы окунетесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где лабиринты узких улочек, переходов, переплетение трех культур заставят вас забыть о XXI веке. Толедо — город, который навсегда останется загадкой, город, который хранит тысячи тайн, сказаний и секретов.
Вид на мост Алькантара и мост Сан Мартин в мягком ночном освещении не оставят вас равнодушными. Как не оставят равнодушными истории и легенды старого города.
Кроме того, мы можем проехаться вдоль реки Тахо с видом на вечерний Толедо, мерцающий огнями Алькасар и Кафедральный собор.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы,