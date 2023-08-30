2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вечерний Толедо

Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
Не любите музеи и устали от жары? Тогда эта экскурсия для вас! Останьтесь в Толедо на ночь и насладитесь вечерней прогулкой по старому городу.

Ночное освещение создаст волшебную атмосферу, а виды
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на мосты Алькантара и Сан Мартин, мерцающий Алькасар и Кафедральный собор не оставят вас равнодушными.

Погрузитесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где переплетаются три культуры и скрываются тысячи тайн и легенд. Прогулка вдоль реки Тахо добавит романтики вашему вечеру

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Волшебная атмосфера ночного города
  • 🌉 Виды на мосты Алькантара и Сан Мартин
  • 🏰 Мерцающий Алькасар и Кафедральный собор
  • 🌌 Прогулка по узким улочкам старого города
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный формат экскурсии
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо

Что можно увидеть

  • Мост Алькантара
  • Мост Сан Мартин
  • Алькасар
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Программа

Недальновидность некоторых туристов — приезжать в Толедо на один день, ведь ночь в старом городе просто волшебна.

Ночное освещение в Толедо приятно вас порадует! Вы можете гулять по городу всю ночь! Медленная прогулка по мощеным улицам откроет вам другой город, отличный от города с дневной шумной суетой. Вы окунетесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где лабиринты узких улочек, переходов, переплетение трех культур заставят вас забыть о XXI веке. Толедо — город, который навсегда останется загадкой, город, который хранит тысячи тайн, сказаний и секретов.

Вид на мост Алькантара и мост Сан Мартин в мягком ночном освещении не оставят вас равнодушными. Как не оставят равнодушными истории и легенды старого города.

Кроме того, мы можем проехаться вдоль реки Тахо с видом на вечерний Толедо, мерцающий огнями Алькасар и Кафедральный собор.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Толедо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1139 туристов
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван. Почему я лучший гид в Толедо? Потому что я влюблен в Толедо. Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города. Потому что я вкладываю в
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это всю свою душу и сердце. Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь традиции и легенды Толедо. Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия «Вечерний Толедо» стала волшебным путешествием, превратившим город в живую книгу рассказов, а наш гид-Иван был мастером-рассказчиком. С того момента, как мы ступили на древние улицы Толедо, стало ясно, что
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этот опыт не будет похож ни на один другой!
Умелое повествование гида нарисовало яркий гобелен истории, культуры и легенд Толедо. С каждым нашим шагом нам казалось, что мы идем по страницам увлекательного романа, где каждый переулок таит в себе тайну, а каждая площадь может рассказать свою историю.
Что меня действительно впечатлило, так это способность Ивана продемонстрировать Толедо со всех сторон. От потрясающей архитектуры, которая напоминала о прошедших столетиях, до величественных видов, простирающихся над ландшафтом, у меня было такое чувство, будто я действительно увидела город во всей его красе.
Когда солнце опустилось за горизонт и огни города начали мерцать, я поняла, что «Вечерний Толедо» не только раскрыл физическую красоту города, но и раскрыл его душу. Легенды ожили, а интересные факты превратились в захватывающие истории, которые останутся со мной на долгие годы.
Если вы хотите ощутить сердце и душу Толедо, я искренне рекомендую экскурсию «Вечерний Толедо». Это путешествие под руководством человека, который знает каждый уголок города, человека, который искренне увлечен его историей и делиться ею с другими. Вечер, проведенный в Толедо в сопровождении такого исключительного гида, — это незабываемые впечатления, которые вы не захотите пропустить.

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Анастасия
Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна!)
Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы,
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то после экскурсии с Иваном вы будете знать намного больше: тут и легенды, и истории, и всё это так здорово запоминается и вдохновляет на чтение исторической литературы после возвращения домой.
Во-вторых, общение с хорошим человеком - это всегда чудесно. А когда человек рассказывает о том, чем он искренне увлечен, - вдвойне.
Ну и бонусом для одиноких путешественников вроде меня - вам не будет страшно в одиночестве бродить по почти полуночному лабиринту Толедо:)
Highly recommended!

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R
Нам очень понравилась экскурсия с Иваном по Толедо, несмотря на то,что начиналась буря (частично потому,что он предусмотрительно приготовил зонтик и плащи). Иван замечательно владеет материалом и рассказал и показал нам много интересного и вообще он очень положительный человек. С удовольствием приедем снова и закажем другую экскурсию с ним. Рита,Офира,Славик.
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И
Иван очень хороший рассказчик! Чувствуется, что он любит Толедо и готов рассказывать его историю часами. Задавайте Ивану больше вопросов, он с радостью на них отвечает! Толедо теперь в наших сердцах)
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Р
Иван сделал путешествие по ночному Толедо увлекательным и познавательным. Спасибо! Очень рекомендуем
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