2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Не любите музеи и устали от жары? Тогда эта экскурсия для вас! Останьтесь в Толедо на ночь и насладитесь вечерней прогулкой по старому городу.Ночное освещение создаст волшебную атмосферу, а виды

на мосты Алькантара и Сан Мартин, мерцающий Алькасар и Кафедральный собор не оставят вас равнодушными. Погрузитесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где переплетаются три культуры и скрываются тысячи тайн и легенд. Прогулка вдоль реки Тахо добавит романтики вашему вечеру

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Недальновидность некоторых туристов — приезжать в Толедо на один день, ведь ночь в старом городе просто волшебна.

Ночное освещение в Толедо приятно вас порадует! Вы можете гулять по городу всю ночь! Медленная прогулка по мощеным улицам откроет вам другой город, отличный от города с дневной шумной суетой. Вы окунетесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где лабиринты узких улочек, переходов, переплетение трех культур заставят вас забыть о XXI веке. Толедо — город, который навсегда останется загадкой, город, который хранит тысячи тайн, сказаний и секретов.

Вид на мост Алькантара и мост Сан Мартин в мягком ночном освещении не оставят вас равнодушными. Как не оставят равнодушными истории и легенды старого города.

Кроме того, мы можем проехаться вдоль реки Тахо с видом на вечерний Толедо, мерцающий огнями Алькасар и Кафедральный собор.