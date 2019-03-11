2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании во время прогулки в свете вечерних огней

Иван
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Иван – ваш гид
Вам не очень нравятся музеи? Вы устали от зноя и жары? И все же хотите увидеть новые города и получить массу приятных впечатлений.

Тогда мое предложение для вас.

Останьтесь в Толедо на ночь.

И давайте прогуляемся по городу в свете вечерних огней.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо

Программа

Недальновидность некоторых туристов — приезжать в Толедо на один день, ведь ночь в старом городе просто волшебна.

Ночное освещение в Толедо приятно вас порадует! Вы можете гулять по городу всю ночь! Медленная прогулка по мощеным улицам откроет вам другой город, отличный от города с дневной шумной суетой. Вы окунетесь в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании, где лабиринты узких улочек, переходов, переплетение трех культур заставят вас забыть о XXI веке. Толедо — город, который навсегда останется загадкой, город, который хранит тысячи тайн, сказаний и секретов.

Вид на мост Алькантара и мост Сан Мартин в мягком ночном освещении не оставят вас равнодушными. Как не оставят равнодушными истории и легенды старого города.

Кроме того, мы можем проехаться вдоль реки Тахо с видом на вечерний Толедо, мерцающий огнями Алькасар и Кафедральный собор.

Вечерний Толедо
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо
Вечерний Толедо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Здравствуйте, уважаемые господа путешественники. Меня зовут Иван. Почему я лучший гид в Толедо? Потому что я влюблен в Толедо. Потому что я лучше всех рассказываю о памятниках этого города. Потому что я вкладываю в это всю свою душу и сердце. Потому что я проведу вас не только по улицам старого города, а сквозь традиции и легенды Толедо. Я официальный дипломированный гид и у меня есть разрешение на проведение экскурсий в местах, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Анастасия
11 марта 2019
Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна! )
Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы, то после экскурсии с Иваном вы будете знать намного больше: тут и легенды, и истории, и всё это так здорово запоминается и вдохновляет на чтение исторической литературы после возвращения домой.
Во-вторых, общение с хорошим человеком - это всегда чудесно. А когда человек рассказывает о том, чем он искренне увлечен, - вдвойне.
Ну и бонусом для одиноких путешественников вроде меня - вам не будет страшно в одиночестве бродить по почти полуночному лабиринту Толедо:)
Highly recommended!
2 июля 2017
Нам очень понравилась экскурсия с Иваном по Толедо, несмотря на то ,что начиналась буря (частично потому,что он предусмотрительно приготовил зонтик и плащи) . Иван замечательно владеет материалом и рассказал и показал нам много интересного и вообще он очень положительный человек. С удовольствием приедем снова и закажем другую экскурсию с ним. Рита,Офира,Славик.

Иван проводит ещё 3 экскурсии

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