Наша экскурсия-прогулка проходит по самым значимым, историческим и интересным местам этого города-музея под открытым небом Толедо. Здесь каждый путешественник найдет что-то для себя, любители истории 📖 – огромное историческое и архитектурное наследие, большая часть которого сохранилась и дошла до наших дней. Любители средневековых городов-крепостей - старинные мосты, переплетение узких улочек и переулков, древние стены и ворота, которые окружают город 🏙️. Те, кто любит неспешные прогулки и необычные виды на город и на окружающую природу насладятся панорамными площадками, из которых открывается вид и неожиданный ракурс на многие уголки Толедо.

Главные площади, необычные улицы, панорамные площадки, секретные места, это лишь то немногое, что ждет вас на нашей экскурсии 🧭 протяжении всего нашего путешествия во времени я вам буду рассказывать об истории Толедо, его легендах, пересечении трех культур города, которые наложили на него сильный отпечаток. Расскажу, чем сейчас живет город и каковы его жители. Моя экскурсия ⛳ адаптирована к каждому гостю города, я могу изменять маршрут в зависимости от ваших предпочтений.

Также за дополнительную плату 20 евро предлагаю посетить панорамные площадки с видом на город на моем автомобиле 🚘