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Понять и полюбить Толедо

Ольга З.
Ольга З. – Гид из Толедо
Толедо – небольшой городок в центральной части Италии.

Включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, центр архиепископства Толедо.

Каждая улица здесь хранит историю 📖 Испании, многовековую культуру и традиции древних.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по этому городу и познакомиться с ним поближе, посмотреть на его средневековые замки 🏰 и крепости, прикоснуться к его старинным мостам и увидеть живописные пейзажи, которые открываются с них.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €140 за экскурсию

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Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо

Что вы увидите

  • площадь Сокодовер
  • Ратушную площадь
  • Алькасар
  • Еврейский квартал
  • Торговую улицу
  • Кафедральный собор
Наша экскурсия-прогулка проходит по самым значимым, историческим и интересным местам этого города-музея под открытым небом Толедо. Здесь каждый путешественник найдет что-то для себя, любители истории 📖 – огромное историческое и архитектурное наследие, большая часть которого сохранилась и дошла до наших дней. Любители средневековых городов-крепостей - старинные мосты, переплетение узких улочек и переулков, древние стены и ворота, которые окружают город 🏙️. Те, кто любит неспешные прогулки и необычные виды на город и на окружающую природу насладятся панорамными площадками, из которых открывается вид и неожиданный ракурс на многие уголки Толедо.
Главные площади, необычные улицы, панорамные площадки, секретные места, это лишь то немногое, что ждет вас на нашей экскурсии 🧭 протяжении всего нашего путешествия во времени я вам буду рассказывать об истории Толедо, его легендах, пересечении трех культур города, которые наложили на него сильный отпечаток. Расскажу, чем сейчас живет город и каковы его жители. Моя экскурсия ⛳ адаптирована к каждому гостю города, я могу изменять маршрут в зависимости от ваших предпочтений.
Также за дополнительную плату 20 евро предлагаю посетить панорамные площадки с видом на город на моем автомобиле 🚘
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо
Понять и полюбить Толедо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга З.
Ольга З.
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