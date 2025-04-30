Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Толедо – небольшой городок в центральной части Италии. Включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, центр архиепископства Толедо. Каждая улица здесь хранит историю Испании, многовековую культуру и традиции древних.



Мы предлагаем вам прогуляться по этому городу и познакомиться с ним поближе, посмотреть на его средневековые замки и крепости, прикоснуться к его старинным мостам и увидеть живописные пейзажи, которые открываются с них. 5 2 оценки

Ольга Ваш гид в Толедо Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €190 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Наша экскурсия-прогулка проходит по самым значимым, историческим и интересным местам этого города-музея под открытым небом Толедо. Здесь каждый путешественник найдет что-то для себя, любители истории – огромное историческое и архитектурное наследие, большая часть которого сохранилась и дошла до наших дней. Любители средневековых городов-крепостей - старинные мосты, переплетение узких улочек и переулков, древние стены и ворота, которые окружают город. Те, кто любит неспешные прогулки и необычные виды на город и на окружающую природу насладятся панорамными площадками, из которых открывается вид и неожиданный ракурс на многие уголки Толедо. Главные площади, необычные улицы, панорамные площадки, секретные места, это лишь то немногое, что ждет вас на нашей экскурсии. На протяжении всего нашего путешествия во времени я вам буду рассказывать об истории Толедо, его легендах, пересечении трех культур города, которые наложили на него сильный отпечаток. Расскажу, чем сейчас живет город и каковы его жители. Моя экскурсия адаптирована к каждому гостю города, я могу изменять маршрут в зависимости от ваших предпочтений. Также за дополнительную плату 20 евро предлагаю посетить панорамные площадки с видом на город на моем автомобиле.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Сокодовер

Ратушную площадь

Алькасар

Еврейский квартал

Торговую улицу

Кафедральный собор Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты в музеи Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: каждый день Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.