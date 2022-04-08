Персональная прогулка с гидом по Валенсии

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Валенсии
Персональная прогулка с гидом по Валенсии
Персональная прогулка с гидом по Валенсии
Персональная прогулка с гидом по Валенсии

Что вас ожидает 🤩

  • Фонтан Turia
  • Церковь Святой Каталины
  • Вязанный дом
  • Арена для боя быков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Валенсии. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Валенсия — это широкие чистые пляжи, апельсиновые рощи и аутентичные тихие деревушки испанских рыбаков. Провинция делится на два региона: это популярный курортный «белый берег» Коста-Бланка и скромный «берег флердоранжа» Коста-дель-Азахар.

Так как показать все самое важное в Валенсии за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На красном маршруте вы увидите базилику Обездоленных, фонтан Turia, готические ворота и главный вход Кафедрального собора, площадь Королевы, церковь Святой Каталины, Шелковая Биржа, центральный рынок, площадь Мэрии и не только.

На синем маршруте вы увидите крепостные ворота, Генералитат Валенсии, Вязанный дом, Римский вход в Кафедральный собор, дворец Маркизов Dos Aguas, музей-бутик фабрики Lladro, арену для боя быков и некоторые другие интересные достопримечательности.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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