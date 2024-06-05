Обзорные и познавательные экскурсии Валенсии

Найдено 18 экскурсий в категории «Обзорные» в Валенсии на русском языке, цены от €21, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Валенсии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Знакомство с дивной Валенсией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
271 отзыв
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
80 за всё до 5 чел.
Принцесса Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
«Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Валенсия, открой свои тайны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
74 отзыва
Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
25 за человека
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
🚶 Пешая
Квест
2 часа
141 отзыв
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
«С помощью интересных заданий вы изучите главные достопримечательности и погрузитесь в историю Валенсии от римлян до наших дней, находя её за фасадами, под ногами и над головой»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 7 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
«Цель такого знакомства с испанским — снять барьер и сделать главный шаг в изучении языка, начав говорить»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Из глубины веков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
«Во время этой обзорной экскурсии по Валенсии, вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями города от древних веков до футуристического будущего»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
«Однако мы советуем вам пройти маршрут за пару дней для максимально вдумчивого знакомства с городом»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
3521 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Валенсию за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное
Начало: Torres Serranos
«Конечно, первое знакомство с Валенсией не обойдется без Кафедрального собора — именно здесь хранится привезенная из Ватикана чаша Святого Грааля, которую Да Винчи изобразил на фреске «Тайная вечеря»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
107 за всё до 5 чел.
Валенсия - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Валенсия: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир истории и культуры Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Около башен Серранос
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
119 за всё до 5 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
140126 за всё до 4 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
«На обзорной экскурсии вы успеете охватить самые разные стороны валенсийского облика: увидите живописные современные районы, включая футуристический Город искусств и наук»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Пройдитесь по улицам, где история Валенсии оживает. Вас ждут величественные достопримечательности и секретные уголки города
Начало: Башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valenci...
Расписание: ежедневно в любое время
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 80 за всё до 5 чел.
Валенсия и ее секреты - история и гастрономия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Увлекательная экскурсия по Валенсии: история и гастрономия
Погрузитесь в уникальный мир Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и каждое блюдо рассказывает историю
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
«Что вас ждет: Конечно, знакомство с культурой города лучше всего через значимые места именно для местных жителей»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Вся Валенсия за несколько часов
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Валенсия за несколько часов: от Города Искусств до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии, открывая величественные достопримечательности и скрытые сокровища за несколько часов
Начало: S/n, Moll de Ponent, 46024 Valencia для круиза
«Эта экскурсия подойдёт для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом (или же для тех, кто прибыл в город на короткий срок)»
Расписание: ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Вся Валенсия»
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Валенсии с лицензированным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии вместе с профессиональным гидом. Откройте город с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом
Начало: В удобном для вас месте в городе Валенсии
«Затем мы отправимся в исторический центр города, где во время прогулки по улочкам Старого города я познакомлю вас с историей и всеми основными достопримечательностями Валенсии»
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Валенсии
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Валенсии: от Кафедрального Собора до орчаты
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии, посетив ее знаковые места и попробовав традиционные напитки
Начало: Башня Серрано
«Обзорная экскурсия позволит вам познакомится со всей Валенсией, с ее монументами и памятниками»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
150 за человека
Персональная прогулка с гидом по Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Валенсии: Синий и Красный маршруты
Погрузитесь в атмосферу Валенсии вместе с личным гидом. Два уникальных маршрута на выбор обещают незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 11:00
125 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
    читать дальше

    такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!

  • Е
    Евгений
    1 июня 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Интересно, увлекательно и познавательно! Дмитрий прекрасный рассказчик-это сделало длительную экскурсию очень приятной прогулкой по городу с интересным человеком.
  • Ю
    Юрий
    1 июня 2024
    Принцесса Валенсия
    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
    читать дальше

    появилось чувство понимания города, представление о его прошлой и настоящей жизни. Было настолько интересно, что несмотря на восхитительные ракурсы, хотелось только слушать гида, а не фотографироваться. Гид очень тонко чувствует что нужно именно вам, отвечает на все интересующие сопутствующие вопросы, что превращает экскурсию в прогулку старых друзей, которые давно не виделись.

    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Валенсии
    Прекрасная экскурсия.
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
    Мы остались Дмитрием очень довольны, за короткое время он показал нам все достопримечательные места Валенсии. Большое спасибо Дмитрий
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Валенсия - первое знакомство
    Были на экскурсии всей семьёй, все слушали с интересом, дети тоже вовлекались в беседу. Александра очень грамотно построила маршрут, успели обойти почти все важные точки в Валенсии. Спасибо, нам очень понравилось! Отдельная благодарность за рекомендацию ресторана!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
    читать дальше

    комфортно. Татьяна очень позитивная, открытая, энергичная. Она рассказывала увлекательно, эмоционально, погружала нас в удивительные истории! Конечно мы влюбились в Валенсию! И мы хотим приехать еще! Спасибо огромное🫶🏻

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Валенсия, открой свои тайны
    Рекомендую! Замечательная экскурсия и гид. Интересные детали о городе - от старины до современности. Легкий и непринужденный рассказ, много практических рекомендаций тому, кто впервые в Валенсии. Были ответы на дополнительные вопросы. Чувство с пользой проведенного времени! Спасибо, Татьяна!
  • А
    Алина
    25 мая 2024
    Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
    Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. Он интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Посоветовал где можно вкусно поесть, какие посетить парки и музеи. Обязательно вернёмся снова в Валенсию. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Ежедневная прогулка по Валенсии
  2. Знакомство с дивной Валенсией
  3. Принцесса Валенсия
  4. Валенсия, открой свои тайны
  5. Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Обзорные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 21 до 222 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 806 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Изучение достопримечательностей города Валенсии нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Валенсии много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке
ХорошоТам