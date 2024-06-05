🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 47 отзывов Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города Начало: На площади Plaza de la Virgen «С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»» Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 271 отзыв Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам Начало: У башни Torres de Serranos € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 132 отзыва Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки) «Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos» € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 74 отзыва Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке Начало: На площади de la Virgen Расписание: ежедневно в 10:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 141 отзыв Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры Начало: Torres Serranos «С помощью интересных заданий вы изучите главные достопримечательности и погрузитесь в историю Валенсии от римлян до наших дней, находя её за фасадами, под ногами и над головой» € 134 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности Начало: У Арены для боя быков «Цель такого знакомства с испанским — снять барьер и сделать главный шаг в изучении языка, начав говорить» € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства «Во время этой обзорной экскурсии по Валенсии, вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями города от древних веков до футуристического будущего» € 222 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Валенсия Таро: трансформационная игра Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно Начало: В Старом городе Валенсии «Однако мы советуем вам пройти маршрут за пару дней для максимально вдумчивого знакомства с городом» 35 € 21 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное Начало: Torres Serranos «Конечно, первое знакомство с Валенсией не обойдется без Кафедрального собора — именно здесь хранится привезенная из Ватикана чаша Святого Грааля, которую Да Винчи изобразил на фреске «Тайная вечеря»» € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Валенсия: историческое путешествие и архитектурные шедевры Погрузитесь в мир истории и культуры Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Около башен Серранос € 119 за всё до 5 чел.

10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа Начало: В любом месте Валенсии 140 € 126 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии «На обзорной экскурсии вы успеете охватить самые разные стороны валенсийского облика: увидите живописные современные районы, включая футуристический Город искусств и наук» € 210 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии Пройдитесь по улицам, где история Валенсии оживает. Вас ждут величественные достопримечательности и секретные уголки города Начало: Башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valenci... Расписание: ежедневно в любое время от € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Увлекательная экскурсия по Валенсии: история и гастрономия Погрузитесь в уникальный мир Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и каждое блюдо рассказывает историю Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1) «Что вас ждет: Конечно, знакомство с культурой города лучше всего через значимые места именно для местных жителей» Расписание: По договоренности € 130 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Валенсия за несколько часов: от Города Искусств до исторического центра Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии, открывая величественные достопримечательности и скрытые сокровища за несколько часов Начало: S/n, Moll de Ponent, 46024 Valencia для круиза «Эта экскурсия подойдёт для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом (или же для тех, кто прибыл в город на короткий срок)» Расписание: ежедневно в любое время € 120 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Валенсии с лицензированным гидом Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии вместе с профессиональным гидом. Откройте город с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом Начало: В удобном для вас месте в городе Валенсии «Затем мы отправимся в исторический центр города, где во время прогулки по улочкам Старого города я познакомлю вас с историей и всеми основными достопримечательностями Валенсии» Расписание: Пон-воск. в любое время дня € 200 за всё до 6 чел.

Мини-группа 3 часа Обзорная экскурсия по Валенсии: от Кафедрального Собора до орчаты Погрузитесь в историю и культуру Валенсии, посетив ее знаковые места и попробовав традиционные напитки Начало: Башня Серрано «Обзорная экскурсия позволит вам познакомится со всей Валенсией, с ее монументами и памятниками» € 150 за человека