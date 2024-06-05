1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
«Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€25 за человека
Квест
2 часа
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
«С помощью интересных заданий вы изучите главные достопримечательности и погрузитесь в историю Валенсии от римлян до наших дней, находя её за фасадами, под ногами и над головой»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€134 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
«Цель такого знакомства с испанским — снять барьер и сделать главный шаг в изучении языка, начав говорить»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
«Во время этой обзорной экскурсии по Валенсии, вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями города от древних веков до футуристического будущего»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
«Однако мы советуем вам пройти маршрут за пару дней для максимально вдумчивого знакомства с городом»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
35€21 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное
Начало: Torres Serranos
«Конечно, первое знакомство с Валенсией не обойдется без Кафедрального собора — именно здесь хранится привезенная из Ватикана чаша Святого Грааля, которую Да Винчи изобразил на фреске «Тайная вечеря»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Валенсия: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир истории и культуры Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Около башен Серранос
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€119 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
140€126 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
«На обзорной экскурсии вы успеете охватить самые разные стороны валенсийского облика: увидите живописные современные районы, включая футуристический Город искусств и наук»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Пройдитесь по улицам, где история Валенсии оживает. Вас ждут величественные достопримечательности и секретные уголки города
Начало: Башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valenci...
Расписание: ежедневно в любое время
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная экскурсия по Валенсии: история и гастрономия
Погрузитесь в уникальный мир Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и каждое блюдо рассказывает историю
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
«Что вас ждет: Конечно, знакомство с культурой города лучше всего через значимые места именно для местных жителей»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Валенсия за несколько часов: от Города Искусств до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии, открывая величественные достопримечательности и скрытые сокровища за несколько часов
Начало: S/n, Moll de Ponent, 46024 Valencia для круиза
«Эта экскурсия подойдёт для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом (или же для тех, кто прибыл в город на короткий срок)»
Расписание: ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Валенсии с лицензированным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии вместе с профессиональным гидом. Откройте город с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом
Начало: В удобном для вас месте в городе Валенсии
«Затем мы отправимся в исторический центр города, где во время прогулки по улочкам Старого города я познакомлю вас с историей и всеми основными достопримечательностями Валенсии»
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Валенсии: от Кафедрального Собора до орчаты
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии, посетив ее знаковые места и попробовав традиционные напитки
Начало: Башня Серрано
«Обзорная экскурсия позволит вам познакомится со всей Валенсией, с ее монументами и памятниками»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Валенсии: Синий и Красный маршруты
Погрузитесь в атмосферу Валенсии вместе с личным гидом. Два уникальных маршрута на выбор обещают незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 11:00
€125 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья5 июня 2024Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
- ЕЕвгений1 июня 2024Интересно, увлекательно и познавательно! Дмитрий прекрасный рассказчик-это сделало длительную экскурсию очень приятной прогулкой по городу с интересным человеком.
- ЮЮрий1 июня 2024В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
- ССергей30 мая 2024Прекрасная экскурсия.
- ААлександр30 мая 2024Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
- EElena30 мая 2024Мы остались Дмитрием очень довольны, за короткое время он показал нам все достопримечательные места Валенсии. Большое спасибо Дмитрий
- ААндрей28 мая 2024Были на экскурсии всей семьёй, все слушали с интересом, дети тоже вовлекались в беседу. Александра очень грамотно построила маршрут, успели обойти почти все важные точки в Валенсии. Спасибо, нам очень понравилось! Отдельная благодарность за рекомендацию ресторана!
- ООльга25 мая 2024Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
- ААнастасия25 мая 2024Рекомендую! Замечательная экскурсия и гид. Интересные детали о городе - от старины до современности. Легкий и непринужденный рассказ, много практических рекомендаций тому, кто впервые в Валенсии. Были ответы на дополнительные вопросы. Чувство с пользой проведенного времени! Спасибо, Татьяна!
- ААлина25 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. Он интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Посоветовал где можно вкусно поесть, какие посетить парки и музеи. Обязательно вернёмся снова в Валенсию. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Обзорные»
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