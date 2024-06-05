🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 47 отзывов Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города Начало: На площади Plaza de la Virgen Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 271 отзыв Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам Начало: У башни Torres de Serranos € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 132 отзыва Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки) € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 74 отзыва Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке Начало: На площади de la Virgen Расписание: ежедневно в 10:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 141 отзыв Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры Начало: Torres Serranos € 134 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности Начало: У Арены для боя быков € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства € 222 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас Начало: В Городе искусств и наук от 65 € 59 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 5 отзывов Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией Начало: У вашего отеля € 260 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы Начало: В холле вашего отеля в Валенсии € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Валенсия Таро: трансформационная игра Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно Начало: В Старом городе Валенсии 35 € 21 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам € 235 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Валенсия и шедевры модерна: путешествие по архитектуре Погрузитесь в мир модерна Валенсии: откройте для себя историю и архитектуру, уникальные здания и символику, скрытую в их декоре Начало: В районе Центрального рынка € 99 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 7 отзывов «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города € 260 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 6 отзывов Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное Начало: Torres Serranos € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Валенсия: историческое путешествие и архитектурные шедевры Погрузитесь в мир истории и культуры Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Около башен Серранос € 119 за всё до 5 чел.

10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа Начало: В любом месте Валенсии 140 € 126 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии € 156 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 7 отзывов Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В яхтенном порту Валенсии € 134 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры Начало: В удобном вам месте € 259 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento) от € 111 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Валенсия и Пещеры Святого Иосифа: от доисторического прошлого до будущего Погрузитесь в удивительный мир Валенсии и Пещер Святого Иосифа: от доисторических наскальных рисунков до архитектурных чудес Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1) Расписание: По договоренности € 320 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии: культура, история, природа Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Валенсии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Расписание: Ежедневно. в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Персональная прогулка с гидом по Валенсии: Синий и Красный маршруты Погрузитесь в атмосферу Валенсии вместе с личным гидом. Два уникальных маршрута на выбор обещают незабываемые впечатления Расписание: Ежедневно в 11:00 € 125 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью Начало: в любом месте Валенсии € 170 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры € 380 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол от € 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Башни Серранос и 7 мостов парка Турия Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке Начало: у башен Серранос от € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа Фотопрогулка по зелёным оазисам Валенсии: парк Турия, Королевский сад, сад Монфорте Захватывающая прогулка по самым живописным паркам Валенсии с профессиональной фотосессией. Откройте для себя красоту и историю города через объектив Начало: У входа в Королевский сад от € 72 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Валенсии Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт € 40 за всё до 3 чел.