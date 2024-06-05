читать дальше появилось чувство понимания города, представление о его прошлой и настоящей жизни. Было настолько интересно, что несмотря на восхитительные ракурсы, хотелось только слушать гида, а не фотографироваться. Гид очень тонко чувствует что нужно именно вам, отвечает на все интересующие сопутствующие вопросы, что превращает экскурсию в прогулку старых друзей, которые давно не виделись.

В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем