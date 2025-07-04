Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
«И завершим прогулку в Художественном музее Жироны, где хранится богатейшая коллекция романской и готической скульптуры»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona
«Во время этой экскурсии вы увидите город Жирона и музей Сальвадора Дали в Фигерасе»
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
«Здание Музея археологии Каталонии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.
- DDeniss4 июля 2025Хотим выразить благодарность за прекрасную пешеходную экскурсию по Жироне. Интересно, увлекательно, познавательно! Большое спасибо экскурсоводу Наталии за профессионализм, глубокое знание истории. Обязательно вернемся к Вам за новыми впечатлениями!
С уважение Денис
- ННаталья10 июня 2025Наталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовь к этому городу сделали
- ААндрей7 июня 2025Интересная и необычная, в самом лучшем смысле, экскурсия с прекрасным гидом! Мы регулярно путешествуем и всегда стараемся знакомиться с новым
