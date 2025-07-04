Мои заказы

Музеи и искусство Жироны

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Жироне на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жирона и её музеи
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
«И завершим прогулку в Художественном музее Жироны, где хранится богатейшая коллекция романской и готической скульптуры»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona
«Во время этой экскурсии вы увидите город Жирона и музей Сальвадора Дали в Фигерасе»
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
«Здание Музея археологии Каталонии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Deniss
    4 июля 2025
    Жирона и её музеи
    Хотим выразить благодарность за прекрасную пешеходную экскурсию по Жироне. Интересно, увлекательно, познавательно! Большое спасибо экскурсоводу Наталии за профессионализм, глубокое знание истории. Обязательно вернемся к Вам за новыми впечатлениями!

    С уважение Денис
  • Н
    Наталья
    10 июня 2025
    Жирона и её музеи
    Наталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовь к этому городу сделали
    читать дальше

    нашу прогулку незабываемой. Было видно, как профессионально и с душой вы подходите к своему делу. Спасибо, что поделились с нами частичкой магии этого прекрасного города. Надеемся еще вернуться в Жирону. Большой привет из Москвы:)

  • А
    Андрей
    7 июня 2025
    Жирона и её музеи
    Интересная и необычная, в самом лучшем смысле, экскурсия с прекрасным гидом! Мы регулярно путешествуем и всегда стараемся знакомиться с новым
    читать дальше

    городом с местным экспертом - Наталия приятно удивила нас своим своим подходом к организации тура. Всё очень легко, неформально и одновременно информативно и профессионально, очень здорово! Наталия кладезь знаний с огромным запасом, который не возможно вместить в рамки экскурсии, ответит на любые ваши вопросы и понятно раскроет темы любой сложности, и также в целом очень приятный собеседник. Нам очень понравилось, рекомендуем!!

