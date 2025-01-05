Гуляя по Жироне, вы лучше поймёте Каталонию, ведь город вобрал в себя главные черты региона.
Я сделаю встречу лёгкой и увлекательной: помимо серьёзных достопримечательностей покажу забавные памятники, заинтригую рассказами о жиронских святых, поделюсь лучшими ракурсами города и заведу в место с вкуснейшим каталонским мороженым!
Я сделаю встречу лёгкой и увлекательной: помимо серьёзных достопримечательностей покажу забавные памятники, заинтригую рассказами о жиронских святых, поделюсь лучшими ракурсами города и заведу в место с вкуснейшим каталонским мороженым!
Описание экскурсии
Ваше знакомство с городом начнётся с тех самых цветных домиков, приютившихся вдоль реки. А дальше вы отправитесь смотреть популярные и секретные символы Жироны и слушать увлекательные факты о ней:
- Попадёте в Старый город через мост и на древней площади возле «Жиронской львицы» совершите городской ритуал
- Прогуляетесь до средневековых ворот, войдёте в Герунду по древней дороге Августа, а по пути узнаете о следах первых жиронских святых, послушаете легенду про мух и не торопясь насладитесь духом города
- Подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь открывающейся панорамой тысячелетней Жироны
- Исследуете тёмные улочки Еврейского квартала и проникнете в тайны евреев-Сефардов и экзотерического учения Каббалы
Прогулка закончится на вкусной ноте — вы подсластите впечатление о нашей встрече отменным мишленовским мороженым!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в музеи, еда и напитки, проезд до Жироны
- Мы можем встретиться в Жироне или вместе доехать на поезде из Барселоны: на электричке — от €8, скоростном поезде — от €17 (45 минут), автомобиле — по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мост Святого Феликса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Жироне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 332 туристов
Люблю Барселону. И научу вас её чувствовать! Моя история с городом началась с Высшей школы гидов в Барселоне, а затем я погрузилась в самое его сердце — Саграду Фамилию. Училась истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Жироне была очень интересная, день прошел отлично! Спасибо Лилии.
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В
Интересный рассказ и прогулка по городу. Можем рекомендовать
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Р
Познавательная и очень интересная экскурсия с Лилией, рекомендуем.
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