Гуляя по Жироне, вы лучше поймёте Каталонию, ведь город вобрал в себя главные черты региона. Я сделаю встречу лёгкой и увлекательной: помимо серьёзных достопримечательностей покажу забавные памятники, заинтригую рассказами о жиронских святых, поделюсь лучшими ракурсами города и заведу в место с вкуснейшим каталонским мороженым!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ваше знакомство с городом начнётся с тех самых цветных домиков, приютившихся вдоль реки. А дальше вы отправитесь смотреть популярные и секретные символы Жироны и слушать увлекательные факты о ней:

Попадёте в Старый город через мост и на древней площади возле «Жиронской львицы» совершите городской ритуал

Прогуляетесь до средневековых ворот, войдёте в Герунду по древней дороге Августа, а по пути узнаете о следах первых жиронских святых, послушаете легенду про мух и не торопясь насладитесь духом города

Подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь открывающейся панорамой тысячелетней Жироны

Исследуете тёмные улочки Еврейского квартала и проникнете в тайны евреев-Сефардов и экзотерического учения Каббалы

Прогулка закончится на вкусной ноте — вы подсластите впечатление о нашей встрече отменным мишленовским мороженым!

Организационные детали