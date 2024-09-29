2.5 часа
Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€174 за всё до 5 чел.
скидка
15%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Прогулка по Жироне поможет вам лучше понять Каталонию. Откройте для себя старый город, еврейский квартал и насладитесь мишленовским мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
170€145 за всё до 5 чел.
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
- ААндрей12 сентября 2024Всем очень понравилось, и взрослым и детям - увлекательно, познавательно и с чувством юмора, спасибо!!
- ССветлана11 сентября 2024Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге от увиденных мест, и
- РРоман6 сентября 2024Познавательная и очень интересная экскурсия с Лилией, рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Жироне в декабре 2024
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