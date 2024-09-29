Экскурсии выходного дня в Жироне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Жироне на русском языке, цены от €10, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жирона - билет в Средневековье
Пешая
29 отзывов
2.5 часа
Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
174 за всё до 5 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Пешая
скидка
15%
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Прогулка по Жироне поможет вам лучше понять Каталонию. Откройте для себя старый город, еврейский квартал и насладитесь мишленовским мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
170145 за всё до 5 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
    Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минутПрекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минутПрекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минутПрекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минутПрекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минутПрекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минутПрекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минутПрекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут
  • А
    Андрей
    12 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Всем очень понравилось, и взрослым и детям - увлекательно, познавательно и с чувством юмора, спасибо!!
  • С
    Светлана
    11 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге от увиденных мест, и
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    как Наталья преподнесла историю Жироны!, по фотографировала меня, встретила меня на вокзале(потому что я всё время боюсь заблудиться), подстраивалась под мой темп ходьбы, спасибо Вам огромное Наталья, Вы мой лучший экскурсовод в рейтинге пройденных экскурсий у Трипстера)) Всем рекомендую!!! не пожалеете!)

    Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге
  • Р
    Роман
    6 сентября 2024
    Жирона: пройти, увидеть, полюбить
    Познавательная и очень интересная экскурсия с Лилией, рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Жироне в декабре 2024
Сейчас в Жироне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 174 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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