Во время этой экскурсии 🧭 вы увидите город 🏙️ Жирона и музей 🖼 Сальвадора Дали в Фигерасе.

Начнем в Жироне. Город считается столицей ⭐️ движения за независимость Каталонии. Флаги сепаратистов тут в каждом окне. Стремление к самости возведено в культ. Поэтому тут много магазинчиков, в которых люди занимаются любимым делом — кто-то шьет, другой кует железо, третий собирает старые детские игрушки. За каждой дверью свой мир.

Жирона интересна своей аутентичностью. Здесь нет больших толп туристов, очередей и макдональдса. Ничто не мешает увидеть настоящую жизнь местных людей. Мы обойдем весь исторический центр города. На это у нас уйдет около 2-х часов. Выпив напоследок самый лучший кофе в городе, мы выдвигаемся на машине к следующему пункту. Дорога займет около 40 минут.

Фигерас. Практически безликий город. Но его знают во всем мире! Тут родился самый известный сумасшедший гений - Дали. Музей в Фигерасе — это венец его творчества. Здесь собрана сама полная коллекция его работ. Многие из которых созданы специально для музея. Театр-музей также называют самым значимым произведением сюрреализма. Отдельно можно познакомиться с ювелирными изделиями, которые были созданы по эскизам Дали.

Мэр Фигераса, хороший приятель Дали, как-то упрекнул художника: «Сальвадор, ты же родился здесь. А в нашем краеведческом музее нет ни одной твоей картины. Может, подаришь?»

Дали подумал и решил подарить родному городу целый музей. Он расположился в разрушенном театре. Здесь все сделано так, как он задумал король сюрреализма: геодезический купол, запутанные переходы между этажами, расположение касс, стерео-картины, остатки обгоревших балок, и даже собственная могила. Да, Дали умер и похоронен прямо в этом музее.