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Музей Дали в Фигерасе + Жирона

Олег У.
Олег У. – Гид из Жироны
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €230 за экскурсию

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Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона

Что вы увидите

  • Музей Дали в Фигерасе и Жирона
Во время этой экскурсии 🧭 вы увидите город 🏙️ Жирона и музей 🖼 Сальвадора Дали в Фигерасе.
Начнем в Жироне. Город считается столицей ⭐️ движения за независимость Каталонии. Флаги сепаратистов тут в каждом окне. Стремление к самости возведено в культ. Поэтому тут много магазинчиков, в которых люди занимаются любимым делом — кто-то шьет, другой кует железо, третий собирает старые детские игрушки. За каждой дверью свой мир.
Жирона интересна своей аутентичностью. Здесь нет больших толп туристов, очередей и макдональдса. Ничто не мешает увидеть настоящую жизнь местных людей. Мы обойдем весь исторический центр города. На это у нас уйдет около 2-х часов. Выпив напоследок самый лучший кофе в городе, мы выдвигаемся на машине к следующему пункту. Дорога займет около 40 минут.
Фигерас. Практически безликий город. Но его знают во всем мире! Тут родился самый известный сумасшедший гений - Дали. Музей в Фигерасе — это венец его творчества. Здесь собрана сама полная коллекция его работ. Многие из которых созданы специально для музея. Театр-музей также называют самым значимым произведением сюрреализма. Отдельно можно познакомиться с ювелирными изделиями, которые были созданы по эскизам Дали.
Мэр Фигераса, хороший приятель Дали, как-то упрекнул художника: «Сальвадор, ты же родился здесь. А в нашем краеведческом музее нет ни одной твоей картины. Может, подаришь?»
Дали подумал и решил подарить родному городу целый музей. Он расположился в разрушенном театре. Здесь все сделано так, как он задумал король сюрреализма: геодезический купол, запутанные переходы между этажами, расположение касс, стерео-картины, остатки обгоревших балок, и даже собственная могила. Да, Дали умер и похоронен прямо в этом музее.
Что входит
  • Трансфер между Жироной и Фигерасом
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в театр-музей Дали: 14€ / чел. (в том числе билет для гида).
  • Трансфер в Жирону из отелей Бланеса, Ллорет-де-Мар, Тосса-де-Мар - 30 евро. Из остальных городов - по договоренности.
Начало
🚩 Plaça de Sant Feliu, Girona
Место завершения
🏁 По договоренности
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Музей Дали в Фигерасе + Жирона

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег У.
Олег У.
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