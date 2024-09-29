читать дальше как Наталья преподнесла историю Жироны!, по фотографировала меня, встретила меня на вокзале(потому что я всё время боюсь заблудиться), подстраивалась под мой темп ходьбы, спасибо Вам огромное Наталья, Вы мой лучший экскурсовод в рейтинге пройденных экскурсий у Трипстера)) Всем рекомендую!!! не пожалеете!)

Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге от увиденных мест, и