Олег У. проводит ещё 4 экскурсии

Замок XI века Дали подарил своей жене под занавес их жизни. Но это место успело сыграть несколько ключевых ролей в судьбе гениальной пары. Крипта замка должна была стать усыпальницей супругов, но Дали передумал и оставил Галу здесь в одиночестве. Сам художник чуть не сгорел в спальне. Его чудом спасли и после этого он в замке не появлялся. Наконец, благодаря этому приобретению Сальвадор Дали получил от испанского короля дворянское звание — маркиз де Дали де Пу́боль.

В замке мы увидим, как жила Гала. Обстановка дома максимально сохранена. Выставлена коллекция ее платьев от самых известных домов моды, среди которых она особенно любила Диор и Ланвин. В гараже так и стоят автомобили, принадлежавшие супругам.