Олег У. проводит ещё 4 экскурсии

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Пуболь - замок Гала Дали

Олег У.
Олег У. – Гид из Жироны
Поездка в замок 🏰, который Сальвадор Дали подарил своей жене Гала
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Пуболь - замок Гала Дали
Пуболь - замок Гала Дали
Замок XI века Дали подарил своей жене под занавес их жизни. Но это место успело сыграть несколько ключевых ролей в судьбе гениальной пары. Крипта замка должна была стать усыпальницей супругов, но Дали передумал и оставил Галу здесь в одиночестве. Сам художник чуть не сгорел в спальне. Его чудом спасли и после этого он в замке не появлялся. Наконец, благодаря этому приобретению Сальвадор Дали получил от испанского короля дворянское звание — маркиз де Дали де Пу́боль.
В замке мы увидим, как жила Гала. Обстановка дома максимально сохранена. Выставлена коллекция ее платьев от самых известных домов моды, среди которых она особенно любила Диор и Ланвин. В гараже так и стоят автомобили, принадлежавшие супругам.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • ценная и местами секретная информация
Что не входит
  • Посещение музеев, шоппинг, кафе и рестораны
  • Входные билеты: 8 € / чел.
  • Билет для гида
  • Трансфер из городов, расположенных не по пути, обсуждается отдельно.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Пуболь - замок Гала Дали
Пуболь - замок Гала Дали

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег У.
Олег У.
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