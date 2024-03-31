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Билеты
2.5 часа
Жирона - билет в Средневековье
Пройти по местам «Игры престолов», услышать старинные легенды и проникнуться местным колоритом
Начало: У моста Святого Феликса
13 июня в 11:00
15 июня в 10:00
174€157 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жирона - обзорная экскурсия
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Осмотреть главные символы города, совершить секретный ритуал на площади и угоститься мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Жирона - город тысячи осад
Начало: Жирона, площадь Каталонии
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Гала Дали
Начало: По договоренности
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита31 марта 2024Замечательная экскурсия с Натальей! Интересно составлен маршрут. Действительно окунулись в Средневековье, узнали много исторических фактов о городе и стране. Наталья показывала лучшие точки для фотографирования и интересные гастрономические места. Однозначно прекрасно провели время, рекомендуем гида другим экскурсантам
- ММарина2 марта 2024Экскурсия в Жироне нам очень понравилась! Гид замечательный!
- ААлександр5 января 2024Спасибо Наталье за погружение в эпохи. Как будто ходили по городу, а нас окружали тени живших здесь людей! А ведь были тут десяток раз)
- TTatjana29 декабря 2023Благодарю за прекрасную и содержательную экскурсию! Получила массу положительных эмоций и полезной информации, без внимания не остался ни один вопрос!
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Пешеходные»
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