Олег У. проводит ещё 4 экскурсии

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Рупит и Бесалу

Олег У.
Олег У. – Гид из Жироны
Рупит и Бесалу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €312 за экскурсию

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Рупит и Бесалу
Рупит и Бесалу
Городок Рупит затерялся в Пиренеях на высоте 900 м. По легенде, он был убежищем для ведьм и прочих диссидентов, скрывавшихся от инквизиции. Добраться сюда непросто и в наше время. Поэтому туристов тут мало и атмосфера таинственности Средневековья не потеряна. В пасмурную погоду даже жутковато.
Старинные домики нависают прямо на краю ущелья, через которое перекинут подвесной мост. Тротуары да и полы в домах — это наплывы застывшей лавы, в которой высечены ступеньки. Тысячи лет назад это была активная вулканическая зона. За свою уникальность, в 1978 г. Рупит был объявлен национальным историческим и художественным памятником.
В аутентичных деревенских магазинчиках, можно купить местные продукты: колбасы, сыры, мед, хлеб… Все ручной работы, по дедовским рецептам и никакой химии. Ну, а лучшим сувениром будет, конечно, ведьма, которых предостаточно в местных лавочках. Недалеко от Рупит есть водопад высотой 80 метров. С его вершины открываются чудесные виды на горный ландшафт. Отличное место для фото.
Направляясь в Рупит мы заедем в г. Бесалу. Местные поверья гласят, что по дороге на шабаш, а они непременно проходили в Рупите, ведьмы залетали в Бесалу чтобы передохнуть. Именно для этого на стенах домов местные жители прикрепляют стулья. Мол, ведьмы посидят, отдохнут и не полезут в дом.
Как и Рупит, Бесалу уникален своей средневековой архитектурой. Тут тебе и романские церкви XI века, и уникальная еврейская купальня XII века, и оборонительный средневековый мост… Бесалу называют музеем под открытым небом. В 1966 г. Бесалу был объявлен историко-художественным комплексом национального значения.
Далее по пути Кастельфойит-де-ла-Рока. Деревушка, что ютится на узком базальтовом утесе 40-метровой высоты. Здесь мы можем попробовать крафтовое пиво. Ооочень вкусное! После пива и Рупит недалеко.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • ценная и местами секретная информация
Что не входит
  • Посещение музеев, шоппинг, кафе и рестораны
  • Трансфер из городов, расположенных не по пути, обсуждается отдельно.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Рупит и Бесалу
Рупит и Бесалу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег У.
Олег У.
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