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окрашено приятным тембром голоса. Я обратила внимание, что ей важно делиться информацией в тот момент, когда ее комфортно слушать и слышать (за день до этого были также на индивидуальной экскурсии с другим гидом в Барселоне, гид бежал сквозь толпы людей и выдавал информацию, совершенно не обращая внимания, что мы не слышим 90%, похоже соблюдал тайминг). В связи с этим мы были настроены крайне осторожно. Эту экскурсию я назову приятнейшей прогулкой, причем переодически по таким местам, где вообще не было туристов. Я рекомендую обращаться к Алене!!!!