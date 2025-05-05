Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по средневековой Жироне
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Начало: У моста Св. Феликса
Завтра в 12:30
29 мая в 16:30
€140 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Жирона и её музеи
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190
€200 за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 мая 202529 апреля нашей семье посчастливилось погулять по Жироне в сопровождении профессионально гида. В дополнение к этому Алена очень обаятельная, повествование
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Популярные места»
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