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Жирона — обзорная экскурсия

Олег У.
Олег У. – Гид из Жироны
Жирона — обзорная экскурсия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €90 за экскурсию

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Жирона — обзорная экскурсия
Жирона — обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • еврейский квартал
  • самая маленькая площадь Европы
  • крепостная стена
  • мост Эйфеля
  • самый вкусный кофе в городе
  • мишленовское мороженое.
Этот город 🏙️ не зря привлек внимание создателей самого кассового сериала в истории 📖 — «Игры Престолов». Здесь настолько хорошо сохранился средневековый дух, что не нужны ни декорации, ни фантазия. В объектив попали Кафедральный собор, узкие улочки Еврейского квартала и Арабские бани. Мы увидим все воочию.
Считается, что евреи Жироны оплатили экспедицию Колумба в Индию. Отдавать долг испанские короли не захотели и решили просто прогнать кредиторов.
Жирона считается оплотом движения за независимость Каталонии. Флаги сепаратистов тут в каждом окне. Стремление к самости возведено в культ. Поэтому тут много магазинчиков, в которых люди занимаются любимым делом — кто-то шьет, другой кует железо, третий собирает старые детские игрушки. За каждой дверью свой мир.
  • Для групп больше 3-х человек стоимость возрастает на 30 евро за каждого дополнительного туриста.
  • Трансфер из Бланеса, Ллорет-де-Мар, Тосса-де-Мар +30 евро. Из остальных городов по договоренности.
Что входит
  • Услуги гида
  • ценная и местами секретная информация
Что не входит
  • Музеи
  • шоппинг
Начало и место завершения
🚩 Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Жирона — обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег У.
Олег У.
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