Этот город 🏙️ не зря привлек внимание создателей самого кассового сериала в истории 📖 — «Игры Престолов». Здесь настолько хорошо сохранился средневековый дух, что не нужны ни декорации, ни фантазия. В объектив попали Кафедральный собор, узкие улочки Еврейского квартала и Арабские бани. Мы увидим все воочию.

Считается, что евреи Жироны оплатили экспедицию Колумба в Индию. Отдавать долг испанские короли не захотели и решили просто прогнать кредиторов.

Жирона считается оплотом движения за независимость Каталонии. Флаги сепаратистов тут в каждом окне. Стремление к самости возведено в культ. Поэтому тут много магазинчиков, в которых люди занимаются любимым делом — кто-то шьет, другой кует железо, третий собирает старые детские игрушки. За каждой дверью свой мир.