Этот город 🏙️ не зря привлек внимание создателей самого кассового сериала в истории 📖 — «Игры Престолов». Здесь настолько хорошо сохранился средневековый дух, что не нужны ни декорации, ни фантазия. В объектив попали Кафедральный собор, узкие улочки Еврейского квартала и Арабские бани. Мы увидим все воочию.
Считается, что евреи Жироны оплатили экспедицию Колумба в Индию. Отдавать долг испанские короли не захотели и решили просто прогнать кредиторов.
Жирона считается оплотом движения за независимость Каталонии. Флаги сепаратистов тут в каждом окне. Стремление к самости возведено в культ. Поэтому тут много магазинчиков, в которых люди занимаются любимым делом — кто-то шьет, другой кует железо, третий собирает старые детские игрушки. За каждой дверью свой мир.
Для групп больше 3-х человек стоимость возрастает на 30 евро за каждого дополнительного туриста.
Трансфер из Бланеса, Ллорет-де-Мар, Тосса-де-Мар +30 евро. Из остальных городов по договоренности.
Что входит
Услуги гида
ценная и местами секретная информация
Что не входит
Музеи
шоппинг
Начало и место завершения
🚩 Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.