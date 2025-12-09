Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Альбе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 3 часа 13 отзывов Мини-группа до 12 чел. Охота на трюфель в Пьемонте Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао Начало: В городе la Morra «Виноградники, узкие тропинки, лесное озеро, красивые пейзажи, четвероногий друг и рассказ о жизни в трюфельном раю — таков сценарий нашей экскурсии» Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 €150 за человека Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Охота на трюфель в окрестностях Альбы Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы Начало: В окрестностях города Альба «Какие виды трюфеля бывают в природе и какие из них являются съедобными» €120 за человека На воздушном шаре 3.5 часа Мини-группа до 12 чел. На воздушном шаре - над виноградниками Ланге Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе) Начало: У виноградников Ланге «Это результат совместного труда природы и человека» Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00 €550 за человека Другие экскурсии Альбы

