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5%
Мини-группа
до 10 чел.
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы
Начало: В окрестностях города Альба
Завтра в 08:00
25 мая в 08:00
€114
€120 за человека
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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде)
Начало: По договорённости
Завтра в 14:00
25 мая в 10:00
€261
€290 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
25 мая в 06:15
€550 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся30 октября 2024Огромное спасибо Ольге за прогулку! Перед поездкой сомневались нужно ли оно нам. Оказалось очень даже нужно! Было интересно, красиво и
Ответы на вопросы от путешественников по Альбе в категории «Выездные»
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