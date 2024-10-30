Выездные экскурсии из Альбы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Альбе на русском языке, цены от €114, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Пешая
2 часа
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы
Начало: В окрестностях города Альба
Завтра в 08:00
25 мая в 08:00
€114€120 за человека
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
На поезде
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде)
Начало: По договорённости
Завтра в 14:00
25 мая в 10:00
€261€290 за всё до 4 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
На воздушном шаре
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
25 мая в 06:15
€550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    30 октября 2024
    Охота на трюфель в окрестностях Альбы
    Огромное спасибо Ольге за прогулку! Перед поездкой сомневались нужно ли оно нам. Оказалось очень даже нужно! Было интересно, красиво и
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    познавательно. Ольга приятный в общении человек, хороший организатор, с любовью относящийся к своему делу, с искреннем желанием показать всю красоту тех мест, в которых живёт. Отдельное спасибо за дополнительные рекомендации и помощь в организации поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Альбе в категории «Выездные»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Охота на трюфель в окрестностях Альбы
  2. Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
  3. На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Сколько стоит экскурсия по Альбе в мае 2025
Сейчас в Альбе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Альбы и местам Италии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии