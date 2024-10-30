читать дальше познавательно. Ольга приятный в общении человек, хороший организатор, с любовью относящийся к своему делу, с искреннем желанием показать всю красоту тех мест, в которых живёт. Отдельное спасибо за дополнительные рекомендации и помощь в организации поездки.

Огромное спасибо Ольге за прогулку! Перед поездкой сомневались нужно ли оно нам. Оказалось очень даже нужно! Было интересно, красиво и