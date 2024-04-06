1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
€140 за всё до 30 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
150€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям
Прогуляться по историческому центру среди домиков трулло и попробовать перечный кофе
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 апреля 2024Нам с супругом экскурсия очень понравилась, если бы не Земфира, мы бы не получили и половины впечатлений от Альберобелло. Рекомендую.
- ВВиктирия22 июля 2023Экскурсия была на высшем уровне. Экскурсовод прекрасная милая женщина. Красиво и доступно изложила свою программу. Рекомендую.
- ВВера5 мая 2023Спасибо большое Земфире за эту увлекательную, интересную экскурсию по сказочному Альберобелло. Время пролетело не заметно. Мы прогулялись по самым интересным местечкам города, Земфира рассказала нам историю этого уникального города.
- ЕЕлена2 марта 2022Добрый день, хочу сказать много тёплых слов Алине, благодарю вас за экскурсию. Это было потрясающе, великолепно, сказочно. Алина грамотно составила маршрут, все подробно с планом постройки труллов все рассказала, показала, обратила внимание на детали и сделала отличные фото!!!! СПАСИБО
- MMarina17 октября 2019Экскурсия в Альберобелло понравилась, прошла легко, было интересно и познавательно. Спасибо гиду!
Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «Пешеходные»
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