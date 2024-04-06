Н Наталья Волшебный Альберобелло Нам с супругом экскурсия очень понравилась, если бы не Земфира, мы бы не получили и половины впечатлений от Альберобелло. Рекомендую.

В Виктирия Волшебный Альберобелло Экскурсия была на высшем уровне. Экскурсовод прекрасная милая женщина. Красиво и доступно изложила свою программу. Рекомендую.

В Вера Волшебный Альберобелло Спасибо большое Земфире за эту увлекательную, интересную экскурсию по сказочному Альберобелло. Время пролетело не заметно. Мы прогулялись по самым интересным местечкам города, Земфира рассказала нам историю этого уникального города.

Е Елена Альберобелло - город сказочных домиков «труллов» Добрый день, хочу сказать много тёплых слов Алине, благодарю вас за экскурсию. Это было потрясающе, великолепно, сказочно. Алина грамотно составила маршрут, все подробно с планом постройки труллов все рассказала, показала, обратила внимание на детали и сделала отличные фото!!!! СПАСИБО