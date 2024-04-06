Экскурсии выходного дня в Альберобелло

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Альберобелло на русском языке, цены от €130, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный Альберобелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
140 за всё до 30 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
150143 за всё до 4 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям
Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 апреля 2024
    Волшебный Альберобелло
    Нам с супругом экскурсия очень понравилась, если бы не Земфира, мы бы не получили и половины впечатлений от Альберобелло. Рекомендую.
  • В
    Виктирия
    22 июля 2023
    Волшебный Альберобелло
    Экскурсия была на высшем уровне. Экскурсовод прекрасная милая женщина. Красиво и доступно изложила свою программу. Рекомендую.
  • В
    Вера
    5 мая 2023
    Волшебный Альберобелло
    Спасибо большое Земфире за эту увлекательную, интересную экскурсию по сказочному Альберобелло. Время пролетело не заметно. Мы прогулялись по самым интересным местечкам города, Земфира рассказала нам историю этого уникального города.
  • Е
    Елена
    2 марта 2022
    Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
    Добрый день, хочу сказать много тёплых слов Алине, благодарю вас за экскурсию. Это было потрясающе, великолепно, сказочно. Алина грамотно составила маршрут, все подробно с планом постройки труллов все рассказала, показала, обратила внимание на детали и сделала отличные фото!!!! СПАСИБО
  • M
    Marina
    17 октября 2019
    Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
    Экскурсия в Альберобелло понравилась, прошла легко, было интересно и познавательно. Спасибо гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Альберобелло в июле 2024
Сейчас в Альберобелло в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 143 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Альберобелло (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 17 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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