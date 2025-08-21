Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
За один день вы увидите главные красоты Амальфитанского побережья. Прогулка по городам и обед в традиционном ресторане оставят незабываемые впечатления
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
от €500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Начало: В любой точке вдоль Амальфитанского побережья от П...
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний город Посейдония
Путешествие в город 7 века до нашей эры - объект всемирного наследия ЮНЕСКО
9 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
от €364 за всё до 5 чел.
- ЕЕлена21 августа 2025Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолетеДата посещения: 13 августа 2025Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
- ВВиктория1 августа 2025Это было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережно, аккуратно и с невероятной
- EEvgeniya19 июля 2025Отличная экскурсия на кабриолете! Анна очень интересно рассказывает, привезли нас в красивые места и дала много рекомендаций)
- AAnna10 июля 2025Великолепная экскурсия! Посещение самых красивых мест побережья, интересный рассказ, лимончелло)) «Аллея Бесконечности» и Вилла Чамброне запомнятся на всю жизнь! Прекрасный эрудированный веселый и обаятельный экскурсовод! Лучшая экскурсия за много лет! Настроение и самые позитивные эмоции обеспечены! Очень рекомендую!!!
- MMariia27 июня 2025Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные места на побережье. Поездка
- оолеся22 мая 2025Прекрасная экскурсия, рекомендую
- ММагомед1 мая 2025Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи, Аттрани, Прайано и Равелло.
- ООльга15 сентября 2024Наше путешествие с Галиной оставило самые тёплые и незабываемые впечатления.
Галина проявила себя как высококвалифицированный и внимательный гид. Благодаря её знаниям
- ССурэн9 сентября 2024Спасибо большое Алине и Григорию!!!
Очень вежливые и приятные люди… позновательная и насышеная экскурсия!
Рекомендую всем!!!
- ССветлана13 августа 2024Прекрасная экскурсия. Очень душевно! Чувствуется, что люди любят это место и делятся этим с другими!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
- AAysel6 января 2024Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
- ЕЕлена13 октября 2023Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
- ААрина21 сентября 2023Чудесная поездка вышла! Было интересно слушать истории о городах.
За короткую поездку посмотрели много городов. Сформировалось общее впечатление и куда хотелось
- ААрслан17 апреля 2023Нам очень понравилось с Алиной! Советую всем!
- ААлександр24 сентября 2022Давно мечтали прокатиться по Амальфитанскому побережью. И вот это случилось. Мы - под большим впечатлением! Чудесно!!! Удивительные, милые глазу городки,
- ГГалина31 августа 2022Огромное спасибо за интересно проведённое время!!!
- ИИрина21 апреля 2022Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои мечты и фантазии в жизнь наилучшим образом. Всем советую эту экскурсию. Впечатления от увиденного дополнил прекрасный обед в итальянском ресторане.
- ИИзабелла24 октября 2019У меня была экскурсия «По Амальфитанскому побережью с ветерком!» на автомобиле. Побывала в нескольких городках побережья, прошлась пешком по чудным
- IIgor11 сентября 2019Очень интересная экскурсия по красивейшим местам Италии- спасибо большое Алине и Леониду за прекрасно проведённое время! Нам очень понравилось
