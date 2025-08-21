Мои заказы

Экскурсии по Амальфи на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Амальфи на русском языке, цены от €364. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По Амальфитанскому побережью с ветерком
На машине
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
За один день вы увидите главные красоты Амальфитанского побережья. Прогулка по городам и обед в традиционном ресторане оставят незабываемые впечатления
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
от €500 за всё до 5 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
На машине
На кабриолете
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Начало: В любой точке вдоль Амальфитанского побережья от П...
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
€550 за всё до 3 чел.
Древний город Посейдония
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний город Посейдония
Путешествие в город 7 века до нашей эры - объект всемирного наследия ЮНЕСКО
9 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
от €364 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
  • В
    Виктория
    1 августа 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Это было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережно, аккуратно и с невероятной
    читать дальше

    теплотой! Аня интересный рассказчик, поведала нам много интересных исторических фактов, легенд и мифов всех городков, в которых мы побывали. Вишенка на торте наших эмоций - домашняя моцарелла с персиками и инжиром, в атмосфере созерцания заката в долине

    Это было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережноЭто было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережноЭто было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережноЭто было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережноЭто было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережноЭто было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережноЭто было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережно
  • E
    Evgeniya
    19 июля 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Отличная экскурсия на кабриолете! Анна очень интересно рассказывает, привезли нас в красивые места и дала много рекомендаций)
  • A
    Anna
    10 июля 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Великолепная экскурсия! Посещение самых красивых мест побережья, интересный рассказ, лимончелло)) «Аллея Бесконечности» и Вилла Чамброне запомнятся на всю жизнь! Прекрасный эрудированный веселый и обаятельный экскурсовод! Лучшая экскурсия за много лет! Настроение и самые позитивные эмоции обеспечены! Очень рекомендую!!!
  • M
    Mariia
    27 июня 2025
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные места на побережье. Поездка
    читать дальше

    была комфортной, экскурсия насыщенной и увлекательной. В нашей памяти останутся навсегда тёплые и чудесные воспоминания. Амальфи ❤️ с первого взгляда. Спасибо🙏

    Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальныеЭто было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
  • о
    олеся
    22 мая 2025
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Прекрасная экскурсия, рекомендую
  • М
    Магомед
    1 мая 2025
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи, Аттрани, Прайано и Равелло.
    читать дальше

    Благодаря нашим замечательным гидам мы с головой погрузились в атмосферу южной Италии, восхитившись местной архитектурой, богатством культуры и потрясающей кухней. Особое впечатление произвела невероятная красота природы Амальфитанского побережья — сочетание морских пейзажей и живописных горных склонов останется в нашей памяти навсегдa.

    Организация была на высоте, а подача информации — лёгкой и увлекательной. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть Италию с её самой красивой стороны!

    Большое спасибо за незабываемые впечатления!

    Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, АмальфиХотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, АмальфиХотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, АмальфиХотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, АмальфиХотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, АмальфиХотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, АмальфиХотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи
  • О
    Ольга
    15 сентября 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Наше путешествие с Галиной оставило самые тёплые и незабываемые впечатления.

    Галина проявила себя как высококвалифицированный и внимательный гид. Благодаря её знаниям
    читать дальше

    и индивидуальному подходу, мы смогли насладиться не только известными достопримечательностями Амальфитанского побережья, но и посетить уникальные места, скрытые от массового туристического потока. Прогулки по этим волшебным уголкам позволили нам глубже проникнуться атмосферой региона. Без Галины мы никогда не смогли бы увидеть все чудесные уголки, скрытые от обычного туриста.

    Отдельной благодарности заслуживает выбор аутентичного рыбного ресторана для обеда, предложенного Галиной. Блюда, поданные нам, были восхитительными и запомнятся надолго.

    Наши ожидания от тура были полностью превзойдены, и мы искренне благодарны Галине за её профессионализм,энтузиазм и внимание к нам. Мы получили больше, чем могли себе представить, и с радостью рекомендуем эту поездку всем, кто ищет незабываемые впечатления от Амальфитанского побережья.

  • С
    Сурэн
    9 сентября 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Спасибо большое Алине и Григорию!!!
    Очень вежливые и приятные люди… позновательная и насышеная экскурсия!
    Рекомендую всем!!!
  • С
    Светлана
    13 августа 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Прекрасная экскурсия. Очень душевно! Чувствуется, что люди любят это место и делятся этим с другими!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
  • A
    Aysel
    6 января 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
    читать дальше

    еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟

    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
    читать дальше

    и через Амальфи поехали в Равелло, потом нас по договоренности отвезли в Солерно. Дорога сама по себе прекрасна, но узкая, и были небольшие пробки, переходы между городками заняли много времени. В результате увидели два чудесных города южной Италии и услышали рассказ о них. Нам больше понравился Равелло, он находится достаточно высоко и вид из виллы Руффало открывается невероятный.
    Мне показалось, что стоимость экскурсии завышена из-за необходимости привлекать водителя.
    Сама экскурсия содержательная, информации много; не хватает времени для полного восприятия.
    В следующий раз решили брать экскурсию с моря)
    И не торопиться…

    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи
  • А
    Арина
    21 сентября 2023
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Чудесная поездка вышла! Было интересно слушать истории о городах.
    За короткую поездку посмотрели много городов. Сформировалось общее впечатление и куда хотелось
    читать дальше

    бы вернуться, чтобы изучить больше.
    Это как плюс, так и минус. Хотелось больше прогуляться по городам, по их улочкам, но были ограничены во времени.
    Зато на следующий день мы целенаправленно поехали на весь день в рекомендованный город Алиной.
    Благодарю Алину и Егора за поездку с ветерком!)

    Чудесная поездка вышла! Было интересно слушать истории о городах
  • А
    Арслан
    17 апреля 2023
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Нам очень понравилось с Алиной! Советую всем!
    Нам очень понравилось с Алиной! Советую всем!
  • А
    Александр
    24 сентября 2022
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Давно мечтали прокатиться по Амальфитанскому побережью. И вот это случилось. Мы - под большим впечатлением! Чудесно!!! Удивительные, милые глазу городки,
    читать дальше

    разбросанные и сливающиеся в единую нить жемчужен, приоткрывают свои многовековые тайны, благодаря влюблённым в этот край Алины и Григория. Здорово, динамично и с большой любовью! Спасибо!

  • Г
    Галина
    31 августа 2022
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Огромное спасибо за интересно проведённое время!!!
  • И
    Ирина
    21 апреля 2022
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои мечты и фантазии в жизнь наилучшим образом. Всем советую эту экскурсию. Впечатления от увиденного дополнил прекрасный обед в итальянском ресторане.
    Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили моиЗамечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили моиЗамечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои
  • И
    Изабелла
    24 октября 2019
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    У меня была экскурсия «По Амальфитанскому побережью с ветерком!» на автомобиле. Побывала в нескольких городках побережья, прошлась пешком по чудным
    читать дальше

    улочкам, слушая интересные рассказы и легенды,приветливые итальянцы, вкусная еда в симпатичном ресторанчике! Все было замечательно! Я в восторге от гидов- Алина и Леонид не только профессионалы своего дела, но и замечательная люди, благодаря которым хочется вернуться и узнавать Амальфитану ещё и ещё раз! Всем рекомендую!! Не пожалеете!

  • I
    Igor
    11 сентября 2019
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Очень интересная экскурсия по красивейшим местам Италии- спасибо большое Алине и Леониду за прекрасно проведённое время! Нам очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Амальфитанскому побережью с ветерком
  2. Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
  3. Древний город Посейдония
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в октябре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 364 до 550. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 40 ⭐ отзывов, цены от €364. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь