и индивидуальному подходу, мы смогли насладиться не только известными достопримечательностями Амальфитанского побережья, но и посетить уникальные места, скрытые от массового туристического потока. Прогулки по этим волшебным уголкам позволили нам глубже проникнуться атмосферой региона. Без Галины мы никогда не смогли бы увидеть все чудесные уголки, скрытые от обычного туриста.



Отдельной благодарности заслуживает выбор аутентичного рыбного ресторана для обеда, предложенного Галиной. Блюда, поданные нам, были восхитительными и запомнятся надолго.



Наши ожидания от тура были полностью превзойдены, и мы искренне благодарны Галине за её профессионализм,энтузиазм и внимание к нам. Мы получили больше, чем могли себе представить, и с радостью рекомендуем эту поездку всем, кто ищет незабываемые впечатления от Амальфитанского побережья.